Project 007: Soll auf Augenhöhe mit den Filmen sein

Das dänische Entwicklerstudio IO Interactive, das in den letzten Jahren den Fokus auf die „Hitman“-Spiele legte, arbeitet bekanntermaßen an einem neuen Spiel zu dem britischen Geheimagenten James Bond. Unter dem Namen „Project 007“ befindet sich aktuell ein komplett neuer Angang in Entwicklung, zu dem noch nicht allzu viel bekannt ist. Jedoch haben die Entwickler in Person des Studiooberhauptes Christian Elverdam einige Worte zu dem Projekt verloren.

Der Beginn einer neuen Geschichte

Gegenüber Eurogamer sagte Elverdam, dass man mit dem neuen Spiel die Videospielreihe rund um „James Bond“ neu erfinden möchte. Dies schlägt in die selbe Kerbe, die auch die Filmreihe mit dem neuen Schauspieler anpeilt. Laut Hakan Abrak, dem zweiten Firmenoberhaupt, soll sich das Spiel gegenüber den TV- und Filmadaptionen behaupten können.

Man hatte gegenüber MGM und Eon betont, dass man nicht nur eine simple Versoftung erschaffen möchte, um lediglich etwas Geld zu machen.

„Es dreht sich nicht nur darum von der Marke zu profitieren, ein Spiel zu machen und zu versuchen, etwas zu verdienen ─ so ist es nicht. Wenn wir uns etwas verschreiben, dann verschreiben wir uns mit Haut und Haar: der Community und wie wir die Liebe für dieses Spiel, das wir machen, wachsen lassen und der Marke, der wir auch versprochen haben, dass wie sie wie eine eine der unseren behandeln würden. Und wir werden eine Community erschaffen, die die Gamer ihre eigene nennen können.“

„Project 007“ soll der Ursprung einer neuen Geschichte sein, von der die Spieler potentiell begeistert sein können. Somit wird es der Anfang eines Videospieluniversums zu dem gefeierten Agenten aus der Feder Ian Flemings.

Weitere Meldungen zu Project 007:

Sobald IO Interactive weitere Informationen zu dem Spiel verrät, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr euch in aller Ruhe das vollständige Interview von Eurogamer durchlesen.

Weitere Meldungen zu Project 007.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren