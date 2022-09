Project 007: Erscheint IOs Projekt frühestens im Geschäftsjahr 2025/2026?

Ende 2020 kündigten die "Hitman"-Macher von IO Interactive die laufenden Arbeiten an "Project 007" an. Entsprechen aktuelle Berichte den Tatsachen, dann werden wir uns noch einige Zeit gedulden müssen, ehe mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release des Titels zu rechnen ist.

Im November 2020 gaben die Verantwortlichen von IO Interactive bekannt, dass es dem dänischen Studio gelang, sich mit „007“ eine zugkräftige Marke zu sichern.

Auf Basis der Marke entsteht bei den „Hitman“-Machern ein neuer Titel rund um den ikonischen Geheimagenten, der sich unter dem Arbeitstitel „Project 007“ in Entwicklung befindet. Nachdem es um das Projekt in den vergangenen Monaten recht still wurde, scheint sich aktuell abzuzeichnen, dass erst in ein paar Jahren mit dem Release von „Project 007“ zu rechnen ist. Dies lässt zumindest der frisch veröffentlichte Geschäftsbericht von IO Interactive vermuten.

In diesem wies IO Interactive zum einen darauf hin, dass das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr bessere Einnahmen als erwartet auswies und unter dem Strich 72,4 Millionen US-Dollar erwirtschaftete – gegenüber dem Vorjahr ein Plus von sieben Prozent.

Rückläufige Gewinne aufgrund langer Produktionsphasen

Gleichzeitig warnt das dänische Studio in seinem aktuellen Geschäftsbericht vor rückläufigen Gewinnen, die auf lange Produktionsphasen zurückzuführen sind. Hier werden in erster Linie die Geschäftsjahre 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) und 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) angesprochen, was darauf hindeuten könnte, dass in diesem Zeitraum nicht mit der Veröffentlichung großer neuer Projekte zu rechnen ist.

Somit besteht laut Analysten und Insidern die Möglichkeit, dass „Project 007“ frühestens im Fiskaljahr 2025/2026 erscheint, das am 1. April 2025 startet. Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um den möglichen Releasezeitraum liegt noch nicht vor. Generell halten sich die Entwickler von IO Interactive mit konkreten Details zu „Project 007“ noch vornehm zurück.

Zwar versicherte das Studio kurz nach der offiziellen Ankündigung, dass man sich der großen Verantwortung, die mit der bekannten Marke einhergeht, bewusst ist und an einer ganz neuen Geschichte im Universum von James Bond arbeitet, weitere Details zur spielerischen Umsetzungen wurden bisher jedoch nicht genannt.

