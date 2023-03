Apex Legends: Drittes Studio mischt mit – Marke soll 10, 15 Jahre erhalten bleiben

Die Teams von "Apex Legends" erhalten Unterstützung. In Madison wurde ein neues Studio gegründet, das von einem erfahrenen Veteranen geleitet wird. Unterstützt werden sollen dort nicht zuletzt die regelmäßigen Seasons.

„Apex Legends“ ist für Respawn Entertainment ein großer Erfolg. Der Titel ist regelmäßig in den PSN-Charts zu finden. Und auch auf Steam waren in den vergangenen Monaten kontinuierlich hunderttausende Spieler im Free-to-Play-Shooter unterwegs.

Passend dazu möchte Respawn Entertainment den Support weiter stärken und in die Marke investieren. Angesiedelt in Madison (Wisconsin) beschäftigt sich fortan ein drittes Studio mit der Franchise. Geleitet wird es von Ryan Burnett, der zuvor Direktor der Engine-Produktion bei Epic Games war und außerdem 14 Jahre beim „Call of Duty“-Entwickler Raven Software sein Geld verdiente.

Franchise für 10, 15 und mehr Jahre

Gegenüber Gamesindustry erklärte Burnett, dass das Studio in Wisconsin Hand in Hand mit den Respawn-Niederlassungen in Los Angeles und Vancouver arbeiten wird, sodass alle 90 Tage eine neue Season des Battle-Royale-Spiels entwickelt werden kann.

Auch der „Apex Legends“-Direktor Steven Ferreira meldete sich zum neuen Studio zu Wort und erklärte: „Der Aufbau des Live-Dienstes von Apex ist ein ständiger Kreislauf des Ausprobierens und Experimentierens. Und das ist es, was Wisconsin uns geben wird – die Fähigkeit, mehr davon zu tun, in neue Bereiche wie die Legenden-Klassen vorzustoßen und zu versuchen, Dinge zu tun, die wir vorher nicht getan haben.“

„Die Gesundheit des Teams hat für uns oberste Priorität, denn wir wollen das Spiel langfristig betreiben“, so Ferreira weiter. „Wir glauben an Apex als eine Franchise und dass es sie 10, 15 Jahre oder länger geben wird. Wir freuen uns darauf, das zu erreichen, sodass wir nicht einfach alles auf eine Karte setzen und uns auszubrennen können.“

Die 16. Season von „Apex Legends“ namens „Revelry“ ist seit Februar eröffnet. Zum ersten Mal seit dem Debüt des Spiels vor vier Jahren wurde eine neue Saison nicht von einer weiteren Legende begleitet. Stattdessen führte Respawn „überarbeitete“ Legendenklassen ein. Hinzu kam das Team-Deathmatch als neuer zeitlich begrenzter Modus.

