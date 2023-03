ANONYMOUS;CODE: Hacking-Novel verrät sein Release-Datum

Sagen euch Titel wie „CHAOS;HEAD“, „STEINS;GATE“, „ROBOTICS;NOTES“, und „CHAOS;CHILD“ etwas? Dabei handelt es sich um eine Sci-Fi-Reihe, die wissenschaftliche Ereignisse aus der Realität als Rahmen für die Story nutzt. Das Franchise stammt aus der Feder von Chiyomaru Shikura, der seine Werke schon als Romane, Mangas und Animes verarbeitet hat.

Nun folgt mit „ANONYMOUS;CODE“ der nächste Ableger der Visual Novel-Reihe. In Japan ist der Titel bereits am 28. Juli 2022 erschienen. Nun verraten die Verantwortlichen von Spike Chunsoft in einem frischen Trailer, wann der Titel im Westen veröffentlicht wird.

ANONYMOUS;CODE wirft philosophische Fragen auf

Laut dem Trailer wird das Spiel am 8. September 2023 in Nordamerika und Europa veröffentlicht. Es soll dann für PS4, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Neben einer digitalen Version wird es eine physische Version geben, die ein SteelBook beinhaltet.

In Europa übernimmt Numskull Games den Vertrieb der physischen Edition. „ANONYMOUS;CODE“ ist das erste Spiel der Reihe, das sowohl eine japanische als auch eine englische Sprachausgabe besitzt, weshalb es für ein größeres Publikum interessant werden könnte.

„ANONYMOUS;CODE“ spielt im Jahr 2037 in Tokyo. Im Mittelpunkt steht Protagonist Pollon Takaoka, der zusammen mit seinem besten Freund als Profi-Hacker arbeitet. Sie arbeiten überall dort, wo sie nicht von der „Sad Morning“-Katastrophe vom Februar 2036 betroffen sind.

Doch Pollon hat seinen Alltag satt und erklärt, dass er durchbrennen will. Urplötzlich taucht ein Mädchen namens Momo auf, das von mysteriösen Angreifern gejagt wird. Pollon kommt dem Mädchen zur Hilfe und erhält dabei eine „Save & Load“-App, mit deren Hilfe er Daten speichern und wie in einem Videospiel von vorne beginnen kann.

Auf seinen Abenteuern kommt er immer größeren Intrigen auf die Schliche. Wer steckt hinter dem genialen Hacker „Cicada 3301“? Was haben die Schergen des „Heiligen Büros 513“ des Vatikans vor? All diese Fragen gilt es in der Visual Novel aufzuklären.

