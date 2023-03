God of War Ragnarök: Synchronsprecher deutet Tyrs Rückkehr an

God of War Ragnarök:

Auf der PAX East verriet Synchronsprecher Ben Prendergast, dass „God of War: Ragnarök“ nicht das letzte Mal sein wird, dass wir Tyr zu Gesicht bekommen werden.

Auf der PAX East hat der aus „God of War: Ragnarök“ bekannte Synchronsprecher Ben Prendergast einen Auftritt gehabt. Im Videospiel spricht er in der englischen Sprachausgabe den Charakter Tyr. Während des Retrospective-Panels zum Videospiel hat er nun ein kleines Geheimnis zur „God of War“-Reihe verraten, das sich um seinen Charakter dreht.

Tyr feiert sein Comeback

Bei der Diskussion um Tyrs Rolle im „God of War“-Franchise entwich Prendergast ein Hinweis dazu, wie es um Tyr in der Zukunft bestellt sein wird. Er verriet, dass „God of War: Ragnarök“ nicht das letzte Mal sein wird, dass wir Tyr zu Gesicht bekommen.

Kurz darauf entbrannten viele Spekulationen dazu, was der Synchronsprecher mit diesem Hinweis gemeint haben könnte. Eigentlich endet mit „God of War: Ragnarök“ die Gesichte rund um die nordische Mythologie, weshalb es keinen weiteren Ableger geben dürfte, in dem Tyr eine Rolle hat.

Demnach spekulieren viele, dass es sich hierbei eher um die TV-Serie zu God of War handeln könnte, die Amazon, Sony Pictures und die PlayStation Studios angekündigt haben. Eigentlich soll die TV-Serie nur den ersten Teil der Reihe abbilden, in dem Tyr noch keinen Auftritt hatte. Doch womöglich könnte er in einigen Szenen und mit bestimmten Hinweisen bereits in der ersten Staffel angedeutet werden.

Eine weitere Alternative wäre, dass es ein Spin-off zu „God of War: Ragnarök“ geben könnte. In dem Videospiel könnten wir die Abenteuer von Kratos Sohn Atreus erleben, in denen Tyr eine wichtige Rolle bekommen könnte.

Tyr ist der nordische Gott des Krieges, nach dem Kratos und Atreus im Sequel suchen. Doch Tyr hat ein großes Geheimnis, das erst gegen Ende von „God of War: Ragnarök“ aufgelöst wird.

