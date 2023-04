PlayStation: Arbeitet Sony an einem Cloud-Gaming-Handheld?

Während sich die PlayStation Portable mit mehr als 80 Millionen verkauften Einheiten zu einem kommerziellen Erfolg entwickelte, brachte es der Nachfolger PlayStation Vita auf gerade einmal 16,2 Millionen Abnehmer.

Ein Misserfolg, der dazu führte, dass sich Sony aus dem Markt für Handhelds verabschiedete und sich stattdessen auf Heimkonsolen konzentrierte. Aktuellen Berichten zufolge war das Ganze jedoch kein Abschied von Dauer. Stattdessen weist der Giant Bomb-Journalist und gut vernetzte Industrie-Insider Jeff Grubb in einem aktuellen Tweet darauf hin, dass Sony seinen Informationen zufolge an einem neuen Handheld arbeiten könnte.

Einen Nachfolger zu PlayStation Vita sollten wir jedoch nicht erwarten. Stattdessen soll es sich bei dem mobilen System um einen auf das Cloud-Gaming zugeschnittenen Handheld handeln, der sich möglicherweise beim japanischen Elektronikriesen in Arbeit befindet.

„Ich reise zur Super Nintendo World, aber ich sehe die Berichte über eine potenzielle Vita 2. Ich würde diese Erwartungen definitiv herunterschrauben. Ich habe bisher nur von einem Cloud-Streaming-Handheld gehört“, führte Grubb aus, ohne jedoch näher ins Detail zu gehen. Neu sind die Gerüchte um eine unangekündigte Hardware aus dem Hause Sony übrigens nicht.

Stattdessen wies der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson in einem Stream vor wenigen Tagen darauf hin, dass Sony seinen Quellen zufolge an einer bisher nicht angekündigten Hardware arbeitet. Könnte es sich hierbei in der Tat um einen Cloud-Gaming-Handheld handeln?

Auch wenn Sony mit einem solchen System vor allem unter Core-Gamern nur wenig Begeisterungsstürme auslösen dürfte, gehen Analysten und Experten davon aus, dass das Streaming von Spielen in den kommenden Jahren ein immer wichtigerer Faktor wird. Ein Szenario, auf das sich sicherlich auch Sony vorbereiten wird.

Weitere Meldungen zum Thema:

Ob in der Tat ein eigener Cloud-Gaming-Handheld geplant ist, wird allerdings die Zeit zeigen müssen. Ein offizielles Statement der PlayStation-Macher zu den aktuellen Gerüchten steht nämlich noch aus.

I am traveling to Super Nintendo World, but I see the reports about a potential Vita 2, and I would definitely scope down those expectations. I’ve only ever heard about a cloud-streaming handheld.

— Grubb (@JeffGrubb) April 4, 2023