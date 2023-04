Harvest Moon – The Winds of Anthos: Neuer Teil erscheint im kommenden Sommer

Harvest Moon - The Winds of Anthos:

Mit "Harvest Moon: The Winds of Anthos" wurde ein neuer Teil der beliebten Life Sim für den Sommer 2023 bestätigt. Einige Details wurden bereits mitgeteilt.

Die Verantwortlichen von Natsume haben bestätigt, dass die Life Sim „Harvest Moon: The Winds of Anthos“ im kommenden Sommer für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen wird. Mit einigen neuen Screenshots gewährt man uns auch einen Blick auf das Abenteuer.

Eine reiche Welt voller Geheimnisse

Diesbezüglich verriet Hiro Maekawa, Präsident und Geschäftsführer von Natsume, dass man uns zunächst „Providence Village“ zeigt. In Zukunft möchte man auch die Leute, die Tiere und die Kulturpflanzen vorstellen. Schließlich kann man traditionelle Nutztiere wie Kühe, Hühner, Schafe und Pferde erwarten. Allerdings kann man sich auch mit Sittichen, Eulen, Hasen, Wölfen und sogar bengalischen Tigern anfreunden.

Selbstverständlich wird man auch zahlreiche Kulturpflanzen anbauen müssen. Darunter finden sich Mais, Riesenkürbisse und Ananas. Auch Blumen wie Hibiskus und Tulpen können im Garten angepflanzt werden. Man wird in der Spielwelt Samen sammeln müssen, um mit der Hilfe der Harvest Wisps sowohl normale als auch seltene Pflanzen anbauen zu können.

Eine Vielzahl an Charakteren wird euer Leben in Providence Village noch aufregender gestalten. Westley und seine jüngere Schwester Vivi werden euch im Dorf begrüßen, während zahlreiche weitere Menschen nach einem Vulkanausbruch Zuflucht suchen. Doch könnt ihr auch Anthos erkunden und Geister entdecken, die die Menschen sowie die Natur beschützen.

Hier sind die bereits angesprochenen Screenshots:

