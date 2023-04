PS4 & PS5: Ghost of Tsushima ab 7,99 Euro und weitere Angebote

Bei Amazon und Co wurden die Preise ausgesuchter Spiele gesenkt. "Ghost of Tshushima" kann für 7,99 Euro gekauft werden. Doch auch der Director's Cut ist im Angebot. Gleiches gilt für weitere Spiele.

Aktuelle Verkaufsaktionen verdeutlichen einmal mehr, dass geduldige Spieler beim Kauf ihrer Games ordentlich sparen können. Über „The Last of Us Part 2“ berichteten wir im Laufe des Vormittags. Der Titel wird auf PS4-Disk für 7,99 Euro verkauft.

Der gleiche Preis gilt für „Ghost of Tsushima“, das ebenfalls zum Schnäppchenpreis als Disk-Version angeboten wird. Für diesen Preis gibt es die PS4-Version, die dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden kann.

Ghost of Tsushima im Angebot*:

Im PlayStation Store gibt es den Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ im Rahmen eines laufenden Sales für 29,23 statt 69,99 Euro (PS4) bzw. 39,99 statt 79,99 Euro (PS5). Bei Amazon wird der Director’s Cut in der PS5-Version aktuell für 27,89 Euro angeboten und ist dort demnach noch einmal günstiger.

Doch Vorsicht: Wer PlayStation Plus ab der Extra-Stufe abonniert hat, findet den Director’s Cut von „Ghost of Tushima“ ohne Zusatzkosten in der Bibliothek.

Weitere Spieleangebote

Bei Amazon wurden noch mehr Spiele im Preis gesenkt, darunter „Gran Turismo 7“ und „Horizon Forbidden West“. Nachfolgend sind einige Produkteinträge verlinkt*:

Falls euch auf der PS5 hingegen der Speicher ausgeht, könnten die folgenden Angebote auf euer Interesse stoßen. So sind mehrere SSD-Modelle im Sale, darunter die weiterhin sehr günstige Samsung 980 Pro in der 1 TB-Version.

PS5-SSDs im Angebot*:

Weiterhin zum Rabattpreis verfügbar ist ebenfalls das PS5-Bundle mit „Resident Evil 4“.

Auch der neuste Sale im PlayStation Store läuft weiterhin. Rund 1900 Spiele, Erweiterungen und Editions wurden im Preis gesenkt. Unsere Meldung mit weiteren Details zum PSN-Sale findet ihr hier.

