PS4 und PS5: Frühlings-Deals mit 1.900 Angeboten im PS Store

Die Rabatte im PlayStation Store gingen heute in eine neue Runde und so lassen euch die Frühjahrsangebote beim Kauf ausgesuchter Games den einen oder anderen Euro sparen. Rund 1.900 Angebote sind im neusten Sale vertreten, darunter zahlreiche Spiele, Editions und Erweiterungen.

Auch mehrere recht aktuelle Games sind dabei, darunter das Remake von „Dead Space“, das zum Preis von 63,99 Euro verkauft wird, was einem Rabatt von 20 Prozent entspricht. Der Betrag gleicht in etwa dem Preis, der regulär bei Händlern wie Amazon* fällig wird. „The Callisto Protocol“ schlägt mit 41,99 Euro (Cross-Gen-Bundle) oder 35,99 Euro (PS4-Version) zu Buche. Der Rabatt liegt in beiden Fällen bei 40 Prozent.

PlayStation VR2 kam kürzlich auf den Markt und zu den kompatiblen Produktionen gehört das Rennspiel „Gran Turismo 7“. Interessenten können den Titel aktuell in der PS4-Version für 49,69 statt 69,99 Euro kaufen. Die PS5-Fassung kostet 59,99 statt 79,99 Euro und für die Deluxe Edition werden 79,99 statt 99,99 Euro fällig. Bei Amazon* sind die Preise zum Teil gleich oder niedriger.

Spider-Man, Wild Hearts und mehr

Die „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition“ wurde zum Preis von 49,59 Euro in den Sale aufgenommen. Käufer sparen damit ganze 38 Prozent gegenüber der regulären Preisempfehlung.

Auch das noch recht neue „Wild Hearts“ ist im Sale vertreten. Für 63,99 statt 79,99 Euro können Interessenten zuschlagen. Ebenfalls steht im PlayStation Store eine Testversion zur Verfügung. Ein weiteres Angebot ist der „Ghost of Tsushima Direcetors Cut“, der abhängig von der Plattformversion für 30 Euro oder 39,60 Euro verkauft wird.

Das „A Plague Tale Bundle“ mit „Innocence“ und „Requiem“ kann 30 Prozent günstiger für 55,99 statt 79,99 Euro erworben werden. Die Digital Downgrade Edition von „Goat Simulator 3“ mit dem Hauptspiel und „aufgemotzten Müll aus diversen DLCs von Goat Simulator“ ist 25 Prozent günstiger für 29,99 Euro zu haben. „Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe“ kostet im Zuge des Frühlings-Sales 22,49 statt 49,99 Euro.

Komplette Übersicht über den Frühlings-Sale: Die neuste Verkaufsaktion im PlayStation Store umfasst wie anfangs erwähnt knapp 1.900 Angebote. Die vollständige Übersicht findet ihr direkt im PlayStation Store.

Auch die ersten PS Plus-Spiele für April 2023 wurden freigeschaltet. Dabei handelt es sich um die Neuzugänge für die Essential-Stufe. Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium werden am heutigen Mittwoch angekündigt und am Dienstag der kommenden Woche freigeschaltet.

