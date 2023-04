Park Beyond: Management-Gameplay im neuen Video

In einem mehr als drei Minuten langen Video zum kommenden Managementspiel "Park Beyond" werden weitere Einblicke in das Gameplay gewährt und die Management-Tools vorgestellt.

Nachdem kürzlich der Veröffentlichungstermin von „Park Beyond“ enthüllt wurde, geht es heute mit einem neuen Video weiter, in dem einige Einblicke in das Management-Gameplay gewährt werden.

Der unten eingebettete Trailer zeigt Möglichkeiten und Hilfsmittel, die Spielern zur Verfügung stehen, um ihren Park-Betrieb zum Erfolg zu führen. So werden die Shops mit ihrem Angebot vorgestellt und ebenfalls wird der Frage nachgegangen, wie die Bedürfnisse der Besucher befriedigt werden können. Weitere Themen sind das Personal und die Management-Funktionen über spezifische Tabs.

Sandbox-Modus für kreative Leute

Zudem sind Spieler in der Lage, sich ganz ungezwungen kreativ zu betätigen. So können sie im Sandbox-Modus einen individuellen Speicherstand anlegen und sich auf das Bauen und Dekorieren fokussieren.

„Jede Kreation kann gespeichert und mit den selbst festgelegten Farben, Lichtern und sogar Musikstücken in künftigen Parks erneut genutzt werden. Und auch die Gestaltung des Grundstücks liegt dank Terraformierung und Tunnelbau in den Händen der Spieler, was dem Park und den Attraktionen ganz neue Dimensionen verleihen kann“, so die Macher.

Franzi konnte sich „Park Beyond“ bereits anschauen und kam in ihrer Vorschau zu dem Schluss, dass der „zuckersüße Look, der im Zentrum der Demo stand, schon jetzt hervorragend“ zu gefallen weiß.

„Park Beyond“ erscheint am 16. Juni 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Interessenten können sich bereits für einen Closed Beta-Test anmelden, der am 9. Mai 2023 starten wird.

