Gotham Knights: Frisch erschienenes Update bringt neue Story-Inhalte mit sich

Nachdem im Laufe des Tages noch Gerüchte zu einem möglichen Story-DLC von „Gotham Knights“ die Runde machten, hat Warner Bros. Games in den Abendstunden ein umfangreiches Update auf Konsolen und PC veröffentlicht. Mit diesem hat man eine Vielzahl an Fehlerbehebungen sowie einen neuen Raid geboten.

Bei dem Raid handelt es sich um den „Kelvin-Vorfall“, der auch neue Story-Inhalte rund um Harley Quinn, Dr. Freeze und Clayface umfasst. Im Rahmen dessen wird man 15 Stockwerke überleben müssen, in dem man sich eine neue Stufe noch stärkerer Ausrüstung verdienen kann. Diese Ausrüstung kann auch nur in diesem bestimmten Raid ergattert werden, wobei auch neue Materialien zu finden sind.

Darüber hinaus beinhaltet das neue Update einen neuen freischaltbaren Anzug-Transmog, vier neue Batcycle-Transmogs und stärkere Gegner. Außerdem kann man die Controllerbelegung sowie die Gameplay-Steuerung den eigenen Wünschen anpassen. Knöpfe, die man bisher gedrückt halten musste, kann man fortan zu einer Umschalttaste umwandeln. Die vollständigen Patchnotes kann man auf der offiziellen Seite finden.

Somit kann man sich ab sofort mit den neuen Funktionen und Inhalten in „Gotham Knights“ vertraut machen. Sollten in Zukunft weitere Inhalte veröffentlicht werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Gotham Knights“ ist seit Oktober letzten Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

