Gotham Knights: PS5-Trial für PS Plus Premium veröffentlicht

Der PlayStation Store bietet ab sofort eine Trial von "Gotham Knights" an, die Spieler eine Stunde lang ausprobieren können, sofern sie eine PS Plus Premium-Mitgliedschaft besitzen.

Der PlayStation Store hat eine weitere Trial erhalten. So können Abonnenten von PS Plus Premium ab sofort eine Testfassung von „Gotham Knights“ herunterladen, die sie eine Stunde lang in den Titel hineinschnuppern lässt.

Mit der Trial von „Gotham Knights“ sind Spieler in der Lage, auf der PS5 die Eröffnungssequenz und die einleitenden Gameplay-Sequenzen des Superhelden-Abenteuers zu erleben. Der entsprechende Produkteintrag im PlayStation Store ist hier verlinkt.

Tester waren nicht zufrieden

„Gotham Knights“ kam im vergangenen Jahr auf überschaubare Wertungen. So liegt der Metascore im Fall der PS5-Fassung basierend auf fast 80 Reviews bei gerade einmal 68. Noch unzufriedener scheinen die Spieler zu sein, die für einen User-Score von 4.8 sorgten. Auch wir nahmen uns „Gotham Knights“ an. Unseren Test könnt ihr euch noch einmal hier zu Gemüte führen.

„Gotham Knights“ ist ein Action-Rollenspiel, das Spieler in die Rolle von vier Helden versetzt. Der Titel spielt in einem offenen, dynamischen Gotham City, in dem Spieler auf Erkundungstour gehen und eine Reihe von Kämpfen, Verfolgungsjagden und Rätseln lösen müssen, um der Stadt wieder Frieden zu bringen. „Gotham Knights“ wurde im Oktober 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC auf den Markt gebracht.

PS Plus ist ein Abonnement-Service von Sony, der den Zugriff auf eine Reihe von Spielen, Features und exklusiven Inhalten für PlayStation-Nutzer bietet. Mit PS Plus Premium erhalten Spieler nicht nur Zugriff auf mehrere Bibliotheken mit Games. Ebenfalls gehören der Zugriff auf Klassiker, das Streaming und ausgesuchte Trials zur Ausstattung der teuersten PS Plus-Variante.

Auch ein anderes Spiel erhielt kürzlich eine Trial. So kann das PS5-Remake von „The Last of Us“ mittlerweile anhand einer zweistündigen Anspielfassung auf Herz und Nieren geprüft werden. Die Trial erschien passend zum Start der gleichnamigen TV-Serie.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Kostenlos ist PlayStation Plus natürlich nicht. Die teuerste Variante, die für den Download von Trials erforderlich ist, schlägt jährlich mit 119,99 Euro zu Buche. Die günstigeren Stufen kosten 99,99 Euro (Extra) bzw. 59,99 Euro (Essential). Details zu allen drei Stufen hält Sony auf der offiziellen PlayStation-Webseite parat.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren