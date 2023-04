Gotham Knights: DLC angedeutet – erste Infos liegen bereits vor

Warner Bros. Games teasert anscheinend mit einem Twitter-Beitrag eine Download-Erweiterung für "Gotham Knights" an. Passend dazu sind ein paar Details aufgetaucht.

Gegen Harley Quinn und Co. dürft ihr wohl noch ein weiteres Mal kämpfen.

Bekommt „Gotham Knights“ bald ein DLC? Es sieht danach aus: Die Verantwortlichen des DC-Rollenspiels haben gestern ein Bild auf Twitter gepostet, das die Schurken Harley Quinn, Mr. Freeze und Clayface zeigt.

Dazu wurde geschrieben: „Die großen Bösewichte von #GothamKnights haben sich versammelt … aber warum?“

Klingt also stark nach einer Story-Erweiterung. Und tatsächlich hat die Fanseite „Batman Arkham Videos“ schon ein paar Infos entdeckt. In ihrem heute veröffentlichten Tweet berichten sie nämlich von „neu gestalteten Bosskämpfen“, in denen ihr die oben gezeigten Bösewichte bekämpft. Zusätzlich sollen neue „Supercharged“-Kriminelle und weitere meistgesuchte Feinde auftreten. Des Weiteren ist von einem „bestimmten Kelvin-Vorfall“ die Rede.

Offiziell bestätigt ist im Moment nichts. Vermutlich dauert es aber nicht mehr lange, bis Warner Bros. ein DLC oder alternativ ein Content-Update ankündigt.

Fans wünschen sich neue Bösewichte

Einige Fans sind etwas enttäuscht, weil keine neuen Bösewichte zu erwarten sind. Ein Nutzer weist jedoch darauf hin: Es handelt sich um kein Live-Service-Spiel, weshalb sich die Spieler freuen sollten, dass überhaupt neue Inhalte kommen.

„Gotham Knights“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Während der Open-World-Titel auf Amazon für 51,95 Euro zu haben ist, beträgt der Preis im PS Store weiterhin 74,99 Euro. Immerhin steht eine Spieltestversion bereit, auf die Premium-Nutzer zugreifen können. Eine Stunde lang haben sie Zeit, das Game zu testen.

