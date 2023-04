Star Wars Jedi Survivor: Im Werbespot lehrt Luke Skywalker den Umgang mit der Macht

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint am heutigen 28. April 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Um das zu feiern, gibt es ein besonderes Werbevideo, das einen Blick „hinter die Kulissen“ zeigen soll. In dem Clip gibt Mark Hamill, der im „Star Wars“-Universum Luke Skywalker verkörpert, Tipps im Umgang mit der Macht.

Ebenfalls zu sehen sind der Cal-Kestis-Schauspieler Cameron Monaghan und ein wie immer liebenswürdig-vorlauter BD-1. In den Kommentaren unter dem Video verlangen die Fans bereits lautstark einen Live-Action-Auftritt von Cal Kestis.

Luke Skywalker veräppelt seinen Schüler

Der Werbeclip heißt „Jedi Coaching Sessions“ und zeigt Mark Hamill, der seinem jüngeren Schauspielerkollegen Tipps für die Verkörperung eines Jedi beibringen soll. Während Cameron Monaghan in einem Mo-Cap-Anzug steckt und sich wirklich anstrengt, scheint Mark eher seinen Spaß haben zu wollen. Ungehalten wird der alte Jedi, als Cameron ein zweites „Lichtschwert“ zugeworfen bekommt. Luke Skywalker hatte nämlich nie zwei Lichtschwerter gleichzeitig. Später sitzt Mark Hamill an der Konsole und zockt „Star Wars Jedi: Survivor“, während Cameron Monaghan ihm Tipps zum Spiel geben will. Ein sichtlich genervter Hamill rollt daraufhin nur mit den Augen und raunt: „Du musst mir wirklich nicht die Macht erklären.“

Die Fans geben sich in den Kommentaren unter dem Video begeistert über die Chemie der beiden Schauspieler. Lustig finden sie auch, dass Hamill und Monaghan beide bereits eine Art von Joker aus dem „Batman“-Universum gespielt haben. Mark Hamill ist bereits seit 1992 in Zeichentrick- und animierten Serien sowie in Videospielen als der Synchronsprecher des Schurken zu hören. Monaghan hat eine Art von „Proto-Joker“ in der Serie „Gotham“ gespielt.

Ob Mark Hamill auch in „Star Wars Jedi: Survivor“ zu sehen ist, ist eher unwahrscheinlich. Das Game spielt rund fünf Jahre nach seinem Vorgänger „Star Wars Jedi: Fallen Order“ um die Zeit 9 BBY im Galaktischen Standardkalender. Damit fällt „Star Wars Jedi: Survivor“ in die gleiche Zeit, wie auch die Disney-Plus-Serie „Obi-Wan Kenobi“. Wie in der Show zu sehen war, war Hamills Figur Luke Skywalker zu der Zeit gerade einmal neun oder zehn Jahre alt.

