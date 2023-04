Star Wars Jedi Survivor: Patches sollen Bugs über Wochen beheben

Das Embargo zu „Star Wars Jedi: Survivor“ ist gefallen und das Spiel wird in den ersten Testwertungen durchweg gelobt. Doch viele Kritiken beziehen auch den technischen Zustand des Spiels mit ein, der alles andere als perfekt ist. Einige Tests empfehlen sogar, dass Interessierte mit dem Kauf warten sollen, bis alle Probleme behoben wurden.

In den Testwertungen zeigt sich beispielsweise, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ selbst im Performance-Modus keine konstante Bildrate halten kann. Auch das plötzliche Aufploppen von Details und Screen Tearing sind einige von vielen unerwünschten Effekten, mit denen der Titel zu kämpfen hat.

Electronic Arts hat nun in einem Tweet bekannt gegeben, dass es die Kritik ernst nimmt und in den kommenden Wochen mehrere Patches veröffentlichen will, die die Probleme angehen.

Patches über mehrere Wochen verteilt

Den ersten Patch soll es laut Electronic Arts schon am ersten Tag geben. Mit dem morgigen Launch-Tag wird der Day One-Patch auf allen Plattformen zur Verfügung stehen und wohl die gröbsten Bugs angehen.

In den kommenden Wochen sollen weitere Updates folgen, die Bugs fixen, die Leistung des Spiels verbessern und mehr Optionen für die Barrierefreiheit ins Spiel einfügen. Wann genau die Patches erscheinen werden, lässt Electronic Arts damit offen.

In den Kommentaren zeigen sich die Fans wenig erfreut. Sie hätten lieber eine weitere Verschiebung in Kauf genommen, wenn das bedeutet hätte, dass EA die Bugs aus dem Spiel entfernt hätte. Ein User fragt sich außerdem, was im Day One-Patch enthalten ist und ob damit schon die Performance verbessert wird, die bislang in diversen Test-Videos zu sehen ist.

„Star Wars Jedi: Survivor“ wurde bereits einmal verschoben. Die zusätzliche Zeit, die das Spiel durch die Verschiebung von März auf April bekam, hat das Team für zusätzliche Verbesserungen an der Stabilität und dem Feintuning genutzt.

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird morgen für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

