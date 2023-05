LEGO 2K Drive: Details zum Post-Launch-Content mit Premium-Drive-Pass

„LEGO 2K Drive“ wird abhängig von der gewählten Version kein günstiger Spaß. Zwar geht es im Fall der PS4-Version schon mit 59,99 Euro los. Doch für das Cross-Gen-Bundle werden bereits 69,99 Euro fällig. Spieler, die zur „Awesome Edition“ greifen, zahlen 99,99 Euro. Im Fall der „Awesome Rivals Edition“ werden 119,99 Euro fällig.

Die zuletzt genannten Editions umfassen unter anderem den „Year 1 Drive Pass“, der auch einzeln gekauft werden kann. Welche Inhalte Spieler damit freischalten können, gaben 2K und die LEGO Group heute in groben Zügen bekannt.

Der Drive-Pass der ersten Saison wird nicht nur kostenpflichtigen Content mit sich bringen. So erhalten alle Spieler in jeder Saison neue Herausforderungen und 100 Level zum Durchspielen.

Hinzu kommen Belohnungen, die von Saison zu Saison variieren. In Saison 1 können sich Spieler auf neue Fahrer, Aufkleber, Flairs, Sounds und mehr freuen. Darüber hinaus wird innerhalb des ersten Jahres ein komplett neues Biom veröffentlicht.

Belohnungen für Premium-Drive-Pass

Kostenpflichtig wird es mit dem jeweiligen Premium-Drive-Pass, der in jeder Saison einzeln gekauft werden kann und ebenfalls im „Jahr 1 Drive Pass“ zusammengefasst ist. Letzterer setzt sich aus den Premium-Versionen der Saisons 1-4, dem „Krassen Pizza Fahrzeug“ und 550 Münzen, die im In-Game-Store eingelöst werden können, zusammen.

In jeder Premium-Drive-Pass-Saison können Spieler weitere Belohnungen verdienen, darunter neue Fahrzeuge von Herstellern wie Dodge (Saison 1), Nissan (Saison 1) und mehr.

„LEGO 2K Drives Drive-Pass-Saisons haben keine zeitliche Begrenzung, ihr könnt also jede verfügbare Saison in eurem eigenen Tempo spielen. Wenn ihr die kostenlose Version einer Saison durchgespielt habt und euch zum Upgrade auf den Premium Drive Pass entscheidet, werden sofort alle Premium-Belohnungen freigeschaltet, basierend auf eurem aktuellen Level“, so die beteiligten Unternehmen.

„LEGO 2K Drive“ ist ab dem 19. Mai 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon* möglich.

