US-Charts im April: Star Wars Jedi Survivor dominiert und PS5 sorgt für den größten Umsatz

Den neusten Circana-Daten lassen sich Informationen zum US-Spielemarkt des vergangenen April entnehmen. So gingen die Ausgaben der Konsumenten in diesem Zeitraum im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar zurück.

Für Spiele wurden im April 3,6 Milliarden Dollar ausgegeben, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum April 2022 entspricht. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben der Verbraucher für Hardware im vergangenen Monat um sieben Prozent auf 367 Millionen US-Dollar.

Der Hardware-Anstieg dürfte ein Resultat der inzwischen besseren PS5-Verfügbarkeit sein. Entsprechend konnte das aktuelle Sony-System den Spitzenplatz der umsatzstärksten Konsolen verteidigen. Der Switch gelang es aber zwischenzeitlich, wieder den ersten Platz der verkauften Einheiten zurückzuerobern.

Die Ausgaben für Zubehör blieben im Jahresvergleich unverändert und beliefen sich im April auf 158 Millionen US-Dollar. Einmal mehr war der DualSense Edge-Controller im April das meistverkaufte Peripheriegerät.

US-Spiele-Charts im April

Das meistverkaufte Videospiel im April war (mit nur zwei Tagen im Verkauf) „Star Wars Jedi: Survivor“, während „Dead Island 2“ als zweiter Neueinsteiger den zweiten Platz belegte. Sonys „MLB: The Show 23“ blieb auf der dritten Position. Einige Plätze nach unten ging es für das Remake von „Resident Evil 4“, das sich nach dem Vormonatssieg mit dem vierten Rang begnügen musste, vor „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Hogwarts Legacy“.

US-Top-10 im April 2023:

(Neu) Star Wars Jedi: Survivor (Neu) Dead Island 2 (3) MLB: The Show 23 (1) Resident Evil 4 Remake (4) Call of Duty: Modern Warfare 2 (2) Hogwarts Legacy (Neu) PGA Tour (Neu) Mega Man Battle Network Collection (6) FIFA 23 (10) Mario Kart 8

Bei „MLB The Show 23“ flossen die digitalen Xbox-Verkäufe nicht mit ein. Auch im Fall des Switch-Titels „Mario Kart 8“ blieben die digitalen Verkäufe außen vor.

Insgesamt sind im April fünf Neuerscheinungen unter den 20 meistverkauften Titeln in den USA zu finden, darunter drei Remakes/Kompilationen. Die komplette Top 20 ist bei Gamesindustry aufgelistet.

Das könnte euch ebenfalls zum US-Markt interessieren:

Im Laufe der Woche konnte bereits ein Blick auf die jüngsten britischen Charts geworfen werden. Was sich in Deutschland aktuell so tut, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Weitere Meldungen zu US-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren