Persona 3 Remake: Auf dem Xbox-Showcase? Ankündigung soll in Kürze erfolgen

Anfang des Jahres erreichte uns die Meldung, dass das japanische Entwicklerstudio Atlus an weiteren Projekten auf Basis der „Persona“-Marke arbeitet.

Unter anderem war von einem Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Persona 3“ aus dem Jahr 2006 die Rede. Für die entsprechenden Spekulationen sorgte der Leaker „lolilolailo“, der in der Vergangenheit bereits die bevorstehenden Ankündigungen von „Persona 3 Portable“ und „Persona 4: Golden“ korrekt vorhersagte.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt ein weiterer bekannter Leaker in Form von „Pan-hime“, der erfahren haben möchte, dass das Remake zu „Persona 3“ in Kürze angekündigt beziehungsweise präsentiert wird.

Einen konkreten Termin nannte „Pan-hime“ zwar nicht, allerdings wird vermutet, dass es auf dem Xbox Games-Showcase so weit sein wird, der am kommenden Sonntag, den 11. Juni 2023 stattfindet.

Dass hinsichtlich eines Remakes zu „Persona 3“ definitiv etwas im Busch ist, zeichnete sich spätestens im April ab, als mit „p3re.jp“ eine entsprechende Domain entdeckt wurde. Diese wurde bereits im März dieses Jahres beim gleichen Domain-Anbieter registriert wie seinerzeit die Website zu „Persona 5 Royal“.

Den Angaben von „lolilolailo“ aus dem Januar zufolge wird „Persona 3“ im Rahmen des Remakes ausführlich überarbeitet. Dabei soll nicht nur die Grafik spürbar verbessert werden. Weiter möchte der Leaker in Erfahrung gebracht haben, dass die Entwickler beim grundlegenden Gameplay Hand anlegen und sich bei den Spielmechaniken an dem orientieren werden, was in „Persona 5“ beziehungsweise „Persona 5 Royal“ geboten wird.

Da sich die Verantwortlichen von Atlus zu den Gerüchten um das Remake von „Persona 3“ bisher nicht äußern wollten, sollten diese aller handfesten Hinweise der letzten Monate zum Trotz erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Weitere Meldungen zum Remake von Persona 3:

Sollten wir die Aussagen von „Pan-hime“ richtig deuten, dann erfahren wir möglicherweise aber schon Ende der Woche mehr.

look, all I know is p3 remake will be announced soon and p5t isn’t a fighting game and not an akechi game

— Pan-hime – ペルソナ待合室 (@regularpanties) June 3, 2023