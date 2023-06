Monster Hunter Rise Sunbreak: Capcom verkündet beeindruckende Verkaufszahlen

Nachdem die von den Kritikern wie der Gaming-Community gleichermaßen gefeierte Monsterhatz „Monster Hunter Rise“ zunächst nur für den PC und die Switch veröffentlicht wurde, fand das Action-Rollenspiel Anfang des Jahres endlich den Weg auf die PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Mit ein wenig Verspätung folgte Ende April zudem die umfangreiche „Sunbreak“-Erweiterung. Wie Capcom in einer kurzen Mitteilung bestätigte, gelang dem japanischen Unternehmen mit „Monster Hunter Rise“ ein weiterer kommerzieller Hit. Demnach verkaufte sich das Hauptspiel mehr als 13 Millionen Mal, während es die „Sunbreak“-Erweiterung auf sechs Millionen verkaufte Einheiten bringt.

Wie sich die Verkäufe auf die versorgten Plattformen aufschlüsseln, verriet Capcom leider nicht, nutzte jedoch die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung der Community zu bedanken. „Vielen Dank an unsere globale Community. Eure großartige Unterstützung und Leidenschaft für Monster Hunter ist für alle im Team spürbar. Fröhliche Jagd!“, so Capcom.

Wie Capcom in diesem Monat bekannt gab, werden die restlichen Content-Updates, mit denen „Monster Hunter Rise“ auf der Switch und dem PC versehen wurde, auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen zu einem großen Update zusammengefasst, das am 24. August 2023 erscheint. Den Anfang macht das Titel-Update #4, in dem sich mit Velkhana, dem bekannten Eis-Drachenältesten aus „Monster Hunter World“, ein besonders mächtiges Monster zum Kampf stellt.

Zu den Highlights des Titel-Updates #5 gehören der Kampf gegen den Drachenältesten Amatsu sowie weitere Event-Quests, in denen ihr euch exklusive kosmetische Belohnungen sichern könnt. Den Schlusspunkt setzt das sechste Titel-Update mit Primordial Malzeno, einer stärkeren Version des Drachenältesten, neuen Rüstungen und mehr.

Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten des großen Content-Updates für die PlayStation- und Xbox-Konsolen haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Monster Hunter Rise“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

