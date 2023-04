Monster Hunter Rise: Sunbreak-Erweiterung steht bereit – Trailer & Details zu den Inhalten

Nachdem „Monster Hunter Rise“-Besitzer auf dem PC und der Switch bereits vor ein paar Monaten mit der umfangreichen „Sunbreak“-Erweiterung versorgt wurden, steht das Add-on ab sofort auch auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen bereit.

In Angriff nehmen könnt ihr die neuen Quests, die „Sunbreak“ mit sich bringt, sobald ihr im Hauptspiel die 7-Sterne-Quest „Schlangengöttin des Donners“ abgeschlossen habt. Nachdem ihr euch in der Hauptkampagne als Jäger einen Namen gemacht habt, führt euer Weg in „Sunbreak“ in ein Königreich, das jenseits des Ozeans liegt und von einer düsteren Gefahr heimgesucht wurde.

Nun liegt es in den neuen Quests an euch, die Bewohner des Königreichs vor tödlichen Monstern zu beschützen und den Anomalien auf den Grund zu gehen, die von Malzeno, Lunagaron und Garangolm ausgehen.

Neue Quests, Regionen und mehr

Wie es sich für eine klassische Erweiterung gehört, liefert euch „Sunbreak“ einen Schwung neuer Quests und bietet euch die Möglichkeit, ganz neue Regionen zu erkunden. Wer auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sein sollte, kommt bei den Master-Rang-Quests auf seine Kosten.

Um euren Jäger auf die vor ihm liegenden Herausforderungen zuzuschneiden, greift ihr auf Ausrüstungsgegenstände beziehungsweise Waffen der Seltenheits-Stufen 8 bis 10 zurück, macht Gebrauch von den neuen Talismanen und profitiert gleichzeitig von den erweiterten Fähigkeiten für eure Seilkäfer.

„Du kannst wieder auf deinen Seilkäfer vertrauen, nun ist er sogar nützlicher als je zuvor: Er hat jetzt Fähigkeiten für alle 14 Waffentypen. So bist du noch flexibler und die Jagd gewinnt an Intensität“, führte Capcom zur Erweiterung der Seilkäfer aus.

Ebenfalls enthalten sind die ersten drei Content-Updates zu „Sunbreak“. Weitere Updates werden laut Capcom in den nächsten Monaten nachgereicht.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Monster Hunter Rise“ und die „Sunbreak“-Erweiterung sind für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Rise.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren