Saints Row: Doc Ketchum‘s Murder Circus-DLC steht bereit – Trailer & Details zu den Inhalten

Auch wenn der Reboot der „Saints Row“-Reihe die kommerziellen Erwartungen der Verantwortlichen nicht erfüllte, werden die Updates und DLCs wie geplant veröffentlicht.

Wie die Entwickler von Volition bekannt gaben, steht mit „Doc Ketchum‘s Murder Circus“ ab sofort die nächste Download-Erweiterung zu „Saints Row“ bereit. Diese kann wahlweise im Rahmen des Expansion-Pass von „Saints Row“ oder einzeln zum Preis von 9,99 Euro aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden.

Begleitet wurde die Veröffentlichung des DLCs vom offiziellen Launch-Trailer zu „Doc Ketchum‘s Murder Circus“, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

Diese Inhalte warten im neuen DLC

Bei „Doc Ketchum‘s Murder Circus“ handelt es sich um die zweite von drei Download-Erweiterungen zu „Saints Row“, die unter anderem einen komplett neuen Modus für Einzelspieler mit sich bringt. Geboten wird ein Gameplay-Loop im Stil klassischer Horde-Modi, in dem ihr eure Fähigkeiten in Doc Ketchums unterirdischer Game-Show-Sensation unter Beweis stellt.

Des Weiteren halten mit dem DLC vier neue Charaktere mit individuellen Stärken und Fähigkeiten Einzug in „Saints Row“. „New Birmingham Island ist die gruselige Zirkusversion des Boot Hill District, die vom Doc selbst entworfen wurde. Das überarbeitete Gebiet steht allen Spielern zur Verfügung und wird im Rahmen des neuesten kostenlosen Inhaltsupdates für Saints Row eingeführt“, so die Entwickler weiter.

Zu den weiteren Inhalten, die ab heute auf alle Spielerinnen und Spieler von „Saints Row“ warten, gehören ein Cheat App-Modus mit über 35 Cheats sowie weitere Verbesserungen, Fehlerbehebungen und nicht näher konkretisierte Quality-of-Life-Optimierungen.

„Saints Row“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und hatte zum Launch mit diversen technischen Problemen und Fehlern zu kämpfen, die erst in den Wochen und Monaten nach dem Release mit passenden Updates in behoben wurden.

