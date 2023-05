Saints Row: „The Heist and the Hazardous“ ist ab heute erhältlich – Launch-Trailer

Ab heute ist mit "The Heist & The Hazardous" eine erste Erweiterung für "Saints Row" erhältlich. Darüber hinaus hat Volition zahlreiche Verbesserungen vorgenommen.

Deep Silver und das zuständige Entwicklerstudio Volition haben die erste Erweiterung „The Heist & The Hazardous“ für das Sandbox-Actionspiel „Saints Row“ veröffentlicht. Zusätzlich zu den kostenpflichtigen Inhalten wurde auch ein kostenloses Inhaltsupdate zum Download bereitgestellt.

Willkommen in Sunshine Springs

Dadurch können alle Bosse in Santo Ileso einen neuen Stadtteil erkunden. Macht euch in Sunshine Springs einen Namen und genießt die neuen Funktionen sowie spielerischen Verbesserungen. Unter anderem haben die Entwickler das Kampfgefühl, den Spielfluss sowie die Balance verbessert, einen Selfie-Modus hinzugefügt und den Fahrzeugen einen neuen Kamerawinkel verpasst.

Zudem werden auch 12 neue Emotes sowie ein Emote-Auswahlrad und eine riesige Auswahl an zusätzlichen Fehlerbehebungen und Anpassungen geboten.

In der Erweiterung kann man erleben, wie der unausstehliche Filmstar Chris Hardy den Boss bei einem erfolgreichen Attentat aufs Kreuz legt. Dies können die Saints natürlich nicht auf sich sitzen lassen, weshalb sie ihre Rache planen. Bereits im Juli soll mit „Doc Ketchum’s Murder Circus“ bereits die zweite Erweiterung erscheinen, während im August die Inhalte zum Abschluss gebracht werden.

„Saints Row“ ist seit dem vergangenen August für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Wir hatten damals auch einen Test für euch bereitgestellt. Mit einem offiziellen Launch-Trailer erhalten wir auch einen kurzen Einblick in „The Heist & The Hazardous“:

