Saints Row Reboot: Termin für „The Heist and The Hazardous“-Erweiterung

Besitzer von "Saints Row" erhalten in Kürze Content-Nachschub. Der Termin für die Erweiterung „The Heist and The Hazardous„ steht fest und auch ein kostenloses Update befindet sich im Anmarsch.

Der Entwickler Volition hat angekündigt, dass die erste große Erweiterung für „Saints Row“ mit der Bezeichnung „The Heist and The Hazardous„ am 9. Mai 2023 erscheinen wird.

Die DLC-Veröffentlichung erfolgt zusammen mit der Bereitstellung eines Updates, das kostenlos zur Verfügung gestellt wird und den Stadtteil Sunshine Springs zum Spiel hinzufügt.

Die Erweiterung „The Heist and The Hazardous“ wurde ursprünglich im März als Teil einer Inhalts-Roadmap vorgestellt, die von Volition für „Saints Row“ zur Ansicht bereitgestellt wurde.

Der DLC, der Teil des Erweiterungspasses von „Saints Row“ ist, umfasst neue Kampagnenmissionen, Fahrzeuge, Waffen und Cosmetics. Natürlich ist auch ein Einzelkauf möglich, sofern Spieler den Erweiterungspass, der im PlayStation Store mit 29,99 Euro zu Buche schlägt, nicht erwerben möchtet.

Die Saints nehmen süße Rache

Auf Twitter kündigte der offizielle „Saints Row“-Account die Erweiterung mit den folgenden Worten an: „Als der unausstehliche Filmstar Chris Hardy den Boss bei einem erfolgreichen Attentat aufs Kreuz legt, nehmen die Saints süße Rache. Die erste Saints Row-Erweiterung The Heist And The Hazardous wird am 9. Mai zusammen mit dem kostenlosen Sunshine Springs Distrikt und dem Update erscheinen!“

Sunshine Springs, das mit dem kostenlosen Update eingeführt wird, ist der erste der kostenlosen Bezirke, mit denen „Saints Row“ künftig erweitert werden soll. Weitere werden im Laufe des Jahres folgen.

Das Update umfasst ebenfalls den Selfie-Modus und Verbesserungen am Kampfgeschehen. Sobald der komplette Changelog vorliegt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Die nachfolgende Erweiterung für „Saints Row“ mit der Bezeichnung „Doc Ketchum’s Murder Circus“ ist für Juli geplant und wird einen neuen Solo-Spielmodus mit sich bringen. Im August folgt eine dritte Erweiterung, deren Name derzeit noch ein Geheimnis ist.

„Saints Row“ kam im August 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Unseren damaligen Testbericht könnt ihr euch nach einmal hier anschauen.

