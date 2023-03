Saints Row: Missionen, Verbesserungen und mehr – Kommende Updates & DLCs vorgestellt

Nachdem in den vergangenen Monaten die allgemeine Nutzererfahrung von "Saints Row" verbessert wurde, stellten die Entwickler von Volition heute die Post-Launch-Unterstützung der nächsten Monate vor. Geplant sind demnach diverse DLCs und Gratis-Inhalte.

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch des Reboots konzentrierten sich die Entwickler von Volition zunächst darauf, die allgemeine Spielerfahrung von „Saints Row“ zu verbessern. So wurde im November des letzten Jahres beispielsweise ein umfangreiches Update mit mehr als 200 Verbesserungen veröffentlicht.

Heute ging das Studio endlich auf die geplante Post-Launch-Unterstützung ein und wies darauf hin, dass sich die Spieler und Spielerinnen von „Saints Row“ in den kommenden Monaten auf einen Schwung neuer Inhalte freuen dürfen. Während ein Teil der Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sind andere Bestandteil des Expansion-Pass von „Saints Row“.

Los geht es im nächsten Monat mit einem Download-Paket, mit dem der nahende Release des Horror-Action-Titels „Dead Island 2“ gefeiert wird. Geboten werden mehrere kosmetische Gegenstände im „Dead Island 2“-Stil, die von allen Besitzern von „Saints Row“ kostenlos heruntergeladen werden können.

Story-Missionen, Events und mehr

Ein weiteres Gratis-Update wird im Mai veröffentlicht und Verbesserungen am Kampfsystem, einen Foto-Modus und einen neuen Distrikt mit sich bringen. Ebenfalls im Mai erscheint das „The Heist and The Hazardous“-Paket, das Bestandteil des Expansion-Pass ist und sich aus neuen Events, Story-Missionen sowie kosmetischen Extras und weiteren nicht näher genannten Inhalten zusammensetzt.

Weiter geht es im Juli dieses Jahres mit neuen Features und Verbesserungen sowie dem „Doc Ketchum’s Murder Circus arrives“-DLC. Mit dem DLC hält ein neuer Modus Einzug, der in „einer (noch mehr) verdrehten Version einer unserer Lieblingsgegenden von Santo Ileso“ angesiedelt ist. Weitere Features, ein zusätzlicher Distrikt und Verbesserungen werden laut der offiziellen Roadmap im August folgen.

Im gleichen Monat wird die dritte Erweiterung des Expansion-Pass veröffentlicht, die für nicht näher genannte Story-Missionen, Feinde, kosmetische Gegenstände und weitere Inhalte sorgt. Konkretere Details zu den einzelnen Updates und DLCs der Post-Launch-Unterstützung möchten die Entwickler zu gegebener Zeit nennen.

„Saints Row“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie es im Februar hieß, sorgte das enttäuschende Abschneiden des Reboots zu rückläufigen Gewinnen bei der Embracer Group.

