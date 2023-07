Trine 5 A Clockwork Conspiracy: Entwickler nennen die durchschnittliche Spielzeit

In einem aktuellen Interview sprachen die Entwickler von Frozenbyte über den Umfang von "Trine 5: A Clockwork Conspiracy". Wie das Studio bestätigte, wird sich die Spielzeit des Nachfolgers an "Trine 4" orientieren.

Nach einem Leak kündigten die Entwickler von Frozenbyte „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ im April dieses Jahres offiziell für die Konsolen und den PC an.

In einem von Gamingbolt geführten Interview beantwortete das finnische Studio verschiedene Fragen und ging unter anderem auf den Umfang des neuen „Trine“-Abenteuers ein. Wie es heißt, werden sich der Umfang und die Spielzeit des Nachfolgers an dem orientieren, was im 2019 veröffentlichten „Trine 4: The Nightmare Prince“ geboten wurde.

Laut Frozenbyte wird mit „Trine 5“ ein Abenteuer veröffentlicht, das durchschnittliche Spielerinnen und Spieler mindestens zwölf Stunden beschäftigen wird. Allerdings könnten Faktoren wie der gewählte Schwierigkeitsgrad dafür sorgen, dass noch etwas mehr Zeit vergeht, ehe der Abspann über den Bildschirm flimmert.

Spielzeit auch von der Vorgehensweise der Nutzer abhängig

„Aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungs- und Fähigkeitsniveaus ist es schwer abzuschätzen, aber ich schätze, dass das Durchspielen mindestens 12 Stunden dauern wird“, sagte der Entwickler. „Für den durchschnittlichen Spieler ist es jedoch wahrscheinlich viel mehr. Es hängt wirklich von den Schwierigkeitseinstellungen ab, die Sie wählen, da diese einen enormen Einfluss auf die Herausforderung haben können.“

„Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ orientiert sich spielerisch an seinen diversen Vorgängern und bietet euch laut offiziellen Angaben ein kooperatives 2,5D-Abenteuer, das Elemente wie die Erkundung der Spielwelt, Kämpfe oder physikbasierte Rätsel in sich vereint. Bis zu drei Spielerinnen beziehungsweise Spieler schließen sich zusammen und übernehmen die Kontrolle über den Zauberer Amadeus, die Diebin Zoya und den Ritter Pontius.

Zu den spielerischen Features gehören ein überarbeitetes Kampfsystem und knackige Bosskämpfe, charakterspezifische Skill-Quest-Systeme oder ein adaptives Schwierigkeitssystem für Kämpfe und Rätsel.

„Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ erscheint im Laufe des Sommers für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

