Tencent: Medien-Gigant schnappt sich den nächsten Entwickler

Tencent setzt weiterhin auf Expansionskurs. Nachdem in den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmensbeteiligungen angesammelt wurden und auch ganze Entwicklerstudios in den Besitz des chinesischen Medien-Giganten wanderten, folgte in dieser Woche die Ankündigung der nächsten Übernahme.

So sorgte LightSpeed Studios, eine Tochtergesellschaft von Tencent, für die Bestätigung, dass man den „Destruction AllStars“-Entwickler Lucid Games übernommen hat.

Weiter unabhängig, aber mit Unterstützung

In der Ankündigung der Übernahme betont Lucid Games, dass man als übernommenes Studio auch weiterhin weitgehend unabhängig agieren wird, vor allem bei der Wahl der Spiele, die das Team entwickeln möchte. Der Vorteil liege darin, dass die Produktion fortan mit der zusätzlichen Unterstützung von LightSpeed erfolgen kann.

„Wir sind begeistert, dass Lucid Games nun Teil der LightSpeed Studios Familie ist“, so Lucid Games in der Ankündigung auf Twitter. „Wir werden weiterhin volle Unabhängigkeit bei den Spielen, die wir entwickeln, und dem Betrieb des Studios genießen, während wir die Unterstützung des globalen Netzwerks und der technologischen Fähigkeiten von LightSpeed Studios haben.“

Das 2011 in Liverpool unter anderem von ehemaligen Bizarre Creations-Mitarbeitern gegründete Lucid Games verfügt über mehr als 150 Mitarbeiter. Neben dem bereits erwähnten „Destruction AllStars“ brachte das Unternehmen in den vergangenen Jahren Spiele wie „Switchblade“ und „Geometry Wars 3: Dimensions“ hervor.

Ebenfalls wirkte das Team an „Sea of Thieves“ als Support-Studio mit und beteiligte sich an der Portentwicklung von Spielen wie „Grand Theft Auto: Liberty City Stories“ und „Goat Simulator“.

Tencent wiederum ist ein zügig wachsender Investor, der an zahlreichen Entwicklerstudios und Publishern beteiligt ist. Dazu gehören beispielsweise Activision Blizzard, Epic Games, Bloober Team und Paradox Interactive. Andere Videospielunternehmen wie Digital Extremes, Riot Games und Sumo Digital wurden komplett übernommen. Ebenfalls hält Tencent Anteile an Discord, Tesla, Spotify und Snapchat.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Die mit Abstand größte Übernahme in der Videospielbranche könnte an anderer Stelle unmittelbar bevorstehen. Microsoft möchte den Publisher Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar in das eigene Unternehmen eingliedern. Nachdem sich der Xbox-Hersteller in den USA gegen die dortige Regulierungsbehörde durchsetzen konnte und in Großbritannien nach einer vorherigen Blockade wieder Gespräche stattfinden, scheint der baldige Abschluss des Deals recht wahrscheinlich zu sein.

