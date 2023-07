Disney Dreamlight Valley: DreamSnaps-Update sorgt offenbar für verlorene Spielstände

Am gestrigen Mittwoch versorgten die Entwickler von Gameloft die „Disney Dreamlight Valley“-Community mit dem nächsten kostenlosen Content-Update. Dieses trägt den Namen „DreamSnaps“ und sorgte leider für technische Probleme, die unter anderem verhinderten, dass das Spiel gestartet werden konnte.

Bei dieser ärgerlichen Begebenheit blieb es scheinbar nicht. Stattdessen berichten vereinzelte Nutzer auf Reddit oder in den sozialen Medien darüber, dass die Probleme des „DreamSnaps“-Updates auch für fehlerhafte lokale Spielstände sorgen. Mitunter klagen die Betroffenen hier von reichlich Spielfortschritt, der ihnen durch die Fehler verloren ging.

Als Problem erweist sich offenbar die Tatsache, dass die Cloud-Spielstände in „Disney Dreamlight Valley“ optionaler Natur sind. Eigenen Angaben zufolge verloren Spielerinnen und Spieler, die sich dafür entschieden haben, ihre Spielstände nur lokal zu speichern, Tage oder gar Wochen an Fortschritt.

Auffällig ist, dass wir es hier nicht mit einem plattformspezifischen Problem zu tun haben. Genau wie die Probleme beim Starten des Spiels sind auch von den fehlerhaften Spielständen Spielerinnen und Spieler auf allen System betroffen.

Die Entwickler von Gameloft meldeten sich bereits kurz nach dem Release des „DreamSnaps“-Updates zu Wort und wiesen darauf hin, dass sie sich der technischen Probleme bewusst sind. Weiter führte das Studio aus, dass alles unternommen wird, um die technischen Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Wann mit einer möglichen Lösung zu rechnen ist, ließ Gameloft allerdings offen.

Das „DreamSnaps“-Update brachte mit Vanellope aus „Ralph reichts“ einen neuen Dorfbewohner mit sich. Ebenfalls geboten werden weitere Quests, ein kompetitiver Foto-Wettbewerb und diverse kleine Anpassungen am Spiel.

„Disney Dreamlight Valley“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

✨Update on Game Initialization Error #201✨

The team is aware of an issue preventing some players from loading in to the game after updating their client.

We are actively investigating a fix for this and will update you here as we know more.

Thank you for your patience!

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) July 19, 2023