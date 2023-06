Disney Dreamlight Valley: Das große Juni-Update erscheint heute – Das steckt drin

Am heutigen Mittwoch Nachmittag wird "Disney Dreamlight Valley" mit dem nächsten umfangreichen Content-Update versehen. Wir verraten euch, welche Inhalte und Verbesserungen im Detail geboten werden.

In den vergangenen Wochen arbeiteten die Entwickler von Gameloft am nächsten umfangreichen Content-Update von „Disney Dreamlight Valley“. Dieses wird am heutigen Mittwoch Nachmittag um 15 Uhr unserer Zeit veröffentlicht.

Doch welche Inhalte und Verbesserungen finden mit dem heutigen Update den Weg in „Disney Dreamlight Valley“? Versprochen wird nicht weniger als das bisher umfangreichste Update, mit dem laut Entwicklerangaben zum einen „Die Geschichte des Vergessens“ zu Ende erzählt wird.

Des Weiteren kommt die gute Fee ihren Freundschaftsaufgaben im Tal nach und beantwortet die alte Frage: „Wem gehört der Riesenkürbis?“

Wer auf der Suche nach einem neuen Sternenpfad sein sollte, kommt beim „Wunder von Pixar“ auf seine Kosten, das es uns ermöglicht, exklusive Inhalte aus Filmen wie „Elemental“, „Alles steht Kopf“, „Findet Nemo“, „Findet Dory“ oder „Rot“ freizuschalten.

Weitere optionale Inhalte, Fehlerbehebungen und mehr

Ebenfalls versprochen werden neue Gegenstände, die vorübergehend im Premium-Shop warten, oder eine Ladung neuer Sammelgegenstände, die ihr euch im Laden von Dagobert Duck sichern könnt. „Um zu sehen, welche Gegenstände du aus Dagobert Ducks Laden zu deiner Sammlung hinzugefügt hast (und welche noch nicht), wird ein roter Punkt auf den Gegenständen im Laden angezeigt, die du noch nicht besitzt“, heißt es hierzu weiter.

Eine weitere Neuerung wird lediglich in den PC-, PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Disney Dreamlight Valley“ geboten. Auf diesen Plattformen wurde im Menü „Einstellungen / Hilfe“ eine Funktion hinzugefügt, mit der das Limit der Gegenstände für das Tal erhöht werden kann. Dadurch können 1.200 einzigartige Objekte beziehungsweise 6.000 Gesamtobjekte (einschließlich Duplikate) im eigenen Tal platziert werden.

Ebenfalls neu ist die Schaufensterpuppen-Funktion, mit der Lieblingsoutfits gespeichert, angezeigt und auf Knopfdruck gewechselt werden können. Abgerundet wird das heutige Update zu „Disney Dreamlight Valley“ von der Möglichkeit, Möbel mit erarbeiteten Motiven zu verzieren, und diversen Bugfixes.

Alle weiteren Details und den ausführlichen Changelog zum umfangreichen Juni-Update findet ihr auf der offiziellen Website.

„Disney Dreamlight Valley“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

