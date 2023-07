High on Life: Schräger Shooter der Rick & Morty-Macher für PS4 & PS5 veröffentlicht – Trailer

High on Life:

Nachdem in dieser Woche entsprechende Hinweise auftauchten, wurde der schräge Shooter "High on Life" nun auch offiziell für die PS4 und die PS5 veröffentlicht. Begangen wird der Release für die PlayStation-Konsolen mit einem passenden Trailer.

"High on Life" ist ab sofort auch für die PlayStation-Konsolen erhältlich.

Nachdem der etwas andere Shooter „High on Life“ zunächst nur für den PC und die Xbox-Konsolen veröffentlicht wurde, erreichten uns in dieser Woche konkrete Hinweise auf eine Umsetzung für die PlayStation-Systeme.

Nur kurze Zeit später machten die verantwortlichen Entwickler von Squanch Games anlässlich der an diesem Wochenende stattfindenden Comic-Con 2023 in San Diego Nägel mit Köpfen und veröffentlichten „High on Life“ offiziell für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Beide Versionen sind im PlayStation Store zum Preis von 59,99 Euro verfügbar.

Zelebriert wurde der Release für die PlayStation-Konsolen mit einem passenden Trailer, den wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden haben.

Eine Geschichte aus der Feder des Rick & Morty-Schöpfers

In „High on Life“ warten eine Spielwelt, eine Geschichte und Charaktere, die von den kreativen Köpfen hinter der Kult-Serie „Rick & Morty“ erschaffen wurden und laut den Entwicklern von Squanch Games vor allem mit ihre schrägen Aufmachung und dem teilweise derben Humor punkten.

Die Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle eines Protagonisten, der frisch die High-School abgeschlossen hat und sich nun die Frage stellt, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Diese Frage erübrigt sich schnell, als ein außerirdisches Kartell die Erde angreift, um sich an der Menschheit zu berauschen. Gemeinsam mit einem Team aus sprechenden Waffen, die mit einzigartigen Fähigkeiten versehen wurden, steht ihr vor der Aufgabe, den Kampf gegen die Invasoren aufzunehmen und die Menschheit zu retten.

„Reise in verschiedene Lebensräume und Gebiete im ganzen Kosmos, stell dich dem ruchlosen Garmantuous und seiner stumpfen Bande, sammle Beute, triff einzigartige Charaktere und erlebe noch vieles mehr im neusten Comedy-Abenteuer von Squanch Games“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Weitere Meldungen zum Thema:

Nach dem Release für die PlayStation-Konsolen ist „High on Life“ für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu High on Life.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren