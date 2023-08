Gran Turismo 7: Update 1.36 zum Download – Changelog veröffentlicht

Polyphony Digital hat für „Gran Turismo 7“ das Update auf die Version 1.36 veröffentlicht. Einmal mehr fanden damit weitere Fahrzeuge den Weg in das Rennspiel, darunter eine recht betagte Chevrolet Corvette.

Auch an vielen anderen Stellen legten die Entwickler rund um Kazunori Yamauchi Hand an. So wurden die Weltstrecken um neue Veranstaltungen erweitert und das Café erhielt weitere Extra-Menü-Einträge.

Der Motorwechsel kann fortan bei noch mehr Fahrzeugen vorgenommen werden und auch technische Verbesserungen wurden integriert, beispielsweise beim Physiksimulationsmodell. Alle weiteren Änderungen könnt ihr dem Changelog zum Update 1.36 entnehmen.

GT7 Update 1.36 – Implementierte Hauptfunktionen

1. Fahrzeuge

Folgende vier neue Fahrzeuge wurden hinzugefügt: Chevrolet Corvette (C1) ‘58 Maserati MC20 ‘20 Toyota GR Corolla MORIZO Edition ‘22 Toyota Ambulance Himedic ‘21



Der Toyota GR Corolla MORIZO Edition ‘22 wird in Runde 7 des TOYOTA GAZOO Racing GT Cup (TGR GT Cup) am 27. August noch vor seiner offiziellen Veröffentlichung verfügbar sein. Sobald die Serverwartung am Montag, 7. August, abgeschlossen ist, wird das Auto auch für eine Testfahrt im Trainingsmodus bereitstehen. Darüber hinaus erhalten Spieler, die am TGR GT Cup teilnehmen und mit ihrer Online-ID eine Fahrzeit in der Punkterangliste (beliebige Runde) registrieren, das Auto als Geschenk. Die Spieler bekommen das Auto am 28. August. Zudem ist es ab Ende September in Brand Central zum Kauf erhältlich.

Der Toyota Ambulance Himedic ‘21 ist vorab als Geschenk erhältlich, wenn ihr das Banner zur Zuschauergeschenk-Aktion oben rechts auf der Weltkarte auswählt und euch die „Nations Cup“-Übertragung des „World Series“-Showdown 2023 anseht, der vom 11. bis 12. August in Amsterdam ausgetragen wird. Abhängig davon, wann ihr euch die Übertragung anseht, erhaltet ihr das Auto entweder am 14. oder am 21. August. Zudem ist es ab Ende September in Brand Central zum Kauf erhältlich. (Diverse Geräusche wurden zum Toyota Ambulance Himedic ‘21 hinzugefügt.)

Für folgendes Fahrzeug wurde eine neue Lackierung hinzugefügt: Nissan GT-R Nismo GT3 ‘18



Zur Feier der Veröffentlichung von „Gran Turismo: Der Film“ können die Spieler einen GT-R mit der GT-Filmlackierung als Geschenk erhalten, wenn sie sich vom 7. August bis gegen Ende September den Trailer über das Banner zur Feier des „Gran Turismo“-Films auf der Weltkarte ansehen.

2. Weltstrecken

Die folgenden neuen Veranstaltungen wurden zu den „Weltstrecken“ hinzugefügt: Michelin Raceway Road Atlanta Amerikanischer Sunday Cup 600 Dragon Trail Hypersportwagen-Parade Red Bull Ring Hypersportwagen-Parade High Speed Ring Tourenwagen-Weltcup 800



3. Brand Central

Die folgenden Marken wurden zum Museum hinzugefügt: BAC Fanatec



4. Scapes

Der Schauplatz „Feuerwache“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.

5. Café

Die folgenden Extra-Menüs wurden hinzugefügt: Extra-Menü Nr. 26: „Sammlung: Maserati“ (ab Sammlerstufe 40 und höher) Extra-Menü Nr. 27: „Sammlung: Aston Martin“ (ab Sammlerstufe 44 und höher) Extra-Menü Nr. 28: „Sammlung: Kei-Cars“ (ab Sammlerstufe 27 und höher)



Es wurden neue Konversationen mit Fahrzeugdesignern und Charakteren im Café hinzugefügt. Sie können auf diese neuen Konversationen zugreifen, indem Sie in der Garage zu den folgenden Autos wechseln und mit den Charakteren sprechen, die im Café sind:

Fahrzeugdesigner:

Hideo Kodama Jaguar D-type ‘54 Jaguar E-type Coupé ‘61



Shiro Nakamura Ford Mark IV Race Car ‘67 Nissan Fairlady 240ZG (HS30) ‘71



Kunihisa Ito Dodge Viper SRT GT3-R ‘15 Lexus SC430 GT500 ‘08



Hikonori Kagurazaka Subaru Impreza Sedan WRX STi ‘04 Wicked Fabrication GT 51



Ed Welburn Lexus LC500 ‘17 Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition ‘15



Figuren:

Chris Chevrolet Corvette (C1) ‘58

Jeremy Maserati MC20 ‘20



6. GT-Auto

Fahrzeugwartung & Service Der Motorwechsel ist jetzt für folgende Fahrzeuge verfügbar (wird ab Sammlerstufe 50 freigeschaltet): Chevrolet Camaro Z28 ‘69 Chevrolet Corvette ZR-1 (C4) ‘89 Ford Mustang Boss 429 ‘69 Ford Shelby GT350R ‘16 Shelby G.T.350 ‘65



GT7 Update 1.36 – Andere Verbesserungen und Anpassungen

1. Physiksimulationsmodell

Die Ersatzbedingungen bei der Verwendung von „Auto nach Verlassen der Strecke ersetzen“ wurden angepasst.

Der Autopilot ist standardmäßig deaktiviert, wenn die Voreinstellungsauswahl für Fahrhilfen in den Fahrhilfe-Einstellungen auf „Mittel“ gesetzt wurde.

2. Gebrauchte Autos & Legendäre Autos

Die neue Verkaufskategorie „Besondere Auswahl“ wurde hinzugefügt. Anhand der Wunschliste-Daten der Spieler wird eine Auswahl der beliebtesten Fahrzeuge als „Besondere Auswahl“ verkauft.

3. Weltstrecken

Das empfohlene Auto wird ab sofort über die Hinweis-Schaltfläche („i“) im Veranstaltungsinformationen-Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige erscheint nur nach vorheriger Einstellung.

In Rennen, in denen „Reglement (vorgegebenes Fahrzeug)“ aktiviert ist, wird der Name des Fahrzeugherstellers ab sofort angezeigt.

4. Musik-Rallye

Ein Problem wurde behoben, durch das der Fortschritt im folgenden Event gelegentlich angehalten wurde: DRIFT



5. Scapes

Die Standardgeschwindigkeit wurde von 80 km/h zu 40 km/h geändert, wenn „Drift-Fotografie“ ausgewählt ist.

6. Lobbys

Ein Problem wurde behoben, durch das ein beschädigtes Auto in den Zustand „Gut“ überging, wenn es in einem Raum gefahren wurde, in dem die Option „BoP/Tuning verboten“ aktiviert war.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Informationen zu Pferdestärken/Fahrzeuggewicht in der rechten unteren Ecke des Schnellmenü-Bildschirms nicht korrekt angezeigt wurden, wenn über einen Raum darauf zugegriffen wurde, in dem „BoP/Tuning verboten“ aktiviert war.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Änderungen an den Einstellungen nicht übernommen wurden, nachdem der Spieler sich auf die Strecke begab.

7. Rennanzeige

Das Wetterradar auf dem Multifunktions-Display (MFD) wurde um einen zusätzlichen Zoom-Grad erweitert, sodass es jetzt 5 Grade gibt.

Die Anzeige wurde angepasst, sodass beim automatischen Bremsen ab sofort „BREMSHILFE“ eingeblendet wird.

8. Controller

Ein Problem wurde behoben, durch das die Vibrationsstärke-Einstellung bei der Verwendung eines Wireless-Controllers nicht korrekt übernommen wurde.

Ein Problem wurde behoben, durch das es zu einem Anwendungsfehler kam, wenn die PS4™-Version von Gran Turismo 7 auf einer PlayStation 5-Konsole mit einem Logitech® G923 Racing Wheel oder einem Logitech® G PRO Racing Wheel verwendet wurde.

Ein Problem wurde behoben, durch das das Spiel hängen geblieben ist, wenn ein Logitech® G PRO Racing Wheel während der Fahrt von der Konsole getrennt wurde.

9. Lokalisierung

Verschiedene Probleme mit der Textlokalisierung wurden behoben.

10. Sonstiges

Diverse andere Fehler wurden behoben.

„Gran Turismo 7“ kam im März 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt. Im PlayStation Store wird der Titel momentan mit einem kleinen Rabatt verkauft.

