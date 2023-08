Jusant: Termin und Spieleindrücke im Gameplay-Trailer

Das Puzzle-Action-Kletterspiel „Jusant“ hat einen Termin erhalten und wird demnach am 31. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Parallel zur Terminankündigung gab Don’t Nod einen neuen Trailer heraus, der am Ende der Meldung gestartet werden kann und Eindrücke vom Gameplay verschafft.

Klettert an die Spitze eines Turms

„Jusant“ ist ein neues Action-Rätsel-Kletterspiel, in dem eine meditative Reise auf die Spitze eines hohen Turms thematisiert wird. Spieler können verschiedene Pfade erkunden, die Geheimnisse einer vergangenen Zivilisation entschlüsseln und das Abenteuer in ihrem eigenen Tempo angehen.

Im Spielverlauf von „Jusant“ gilt es, auf die Kletterwerkzeuge zu achten und die Ausdaueranzeige im Auge zu behalten. „Während du höher steigst und deine Fähigkeiten verbesserst, musst du herausfinden, wie du die dir zur Verfügung stehenden Werkzeuge am besten einsetzt, um an dein Ziel zu gelangen“, so Don’t Nod. Spieler halten sich unter anderem an trockenen, windigen Hängen fest und suchen Zuflucht in Tunneln.

Die Entwickler versprechen „atemberaubende Biome voller Flora und Fauna“ und einen stimmungsvollen Soundtrack. Als Begleitung dient eine Kreatur, die Spieler auf ihrer Reise begleitet, indem sie die Natur entlang des Weges aufweckt und dabei hilft, Hinweise zu finden, die helfen, die Vergangenheit des Turms zu verstehen und die Spitze zu erreichen.

Angebot für PS Plus-Inhaber

Vorbesteller profitieren im PlayStation Store besonders, wenn sie eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft abgeschlossen haben. In diesem Fall werden statt der üblichen 24,99 Euro nur 21,24 Euro fällig, was einem Rabatt von 15 Prozent entspricht. Gültig ist der Rabattpreis bis zum 31. Oktober 2023.

Related Posts

„Jusant“ erscheint am 31. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S. Nachfolgend steht der Gamescom-Trailer mit Gameplay-Szenen zur Ansicht bereit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Jusant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren