Overpass 2: Gameplay-Video und Terminverschiebung

Das 2020 veröffentlichte „Overpass“ war wahrlich kein Überflieger. Mit einem Metascore von 54 und einem User-Score von 2.9 waren weder Tester noch Spieler allzu angetan. PlayStation Universe sprach damals von einer „zutiefst unbefriedigenden Erfahrung“. Andere Redaktionen waren weniger kritisch und verwiesen gar auf ein „tolles Spielkonzept mit viele Herausforderungen“.

Inzwischen steht mit „Overpass 2“ eine Fortsetzung der Rennspiel-Franchise auf der Startposition. Die heutige Veröffentlichung eines Gameplay-Trailers geht gar mit einer Verschiebung einher, allerdings in eine Richtung, die bei anderen Terminänderungen selten eingeschlagen wird. Statt am 19. Oktober 2023 soll „Overpass 2“ schon am 28. September 2023 erscheinen.

Reichlich Fahrzeuge und fünf Spielmodi

„Overpass 2“ bietet die Möglichkeit, 33 Fahrzeuge in drei verschiedenen Kategorien zu fahren. Mit dabei sind UTVs, ATVs und Rock Bouncer, die jeweils einen unterschiedlichen Einsatzzweck haben.

Während UTVs mit ihrer Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit beeindrucken und im Spiel Modelle von Kawasaki, Yamaha, Polaris und Artic Cat zur Verfügung stehen, sind ATVs sehr geländegängig. In „Overpass 2“ stehen zwölf ATVs zur Auswahl, die von fünf verschiedenen Herstellern stammen: Arctic Cat, Kawasaki, Polaris, Suzuki und Yamaha.

Rock Bouncer sind durch ihre Bauart vor allem für felsige und steile Rennstrecken geeignet. Sie können steile Hänge erklimmen und auch „die härtesten Felsen und Bodenwellen überwinden“.

„Rock Bouncer sind auf Geschwindigkeit, einen aggressiven Fahrstil und die Bewältigung der schwierigsten Hindernisse ausgerichtet und bieten das beste Offroad-Erlebnis“, so die Entwickler. In „Overpass 2“ werden vier lizenzierte Rock Bouncer zur Auswahl stehen, darunter Venom, Screamin Blue, Rum Runner und Smoked-out.

Neben den 33 Fahrzeugen bietet „Overpass 2“ fünf verschiedene Spielmodi, darunter Off-Road-Sprints, Off-Road-Strecken, Hillclimbs, Hinderniskurse und geschlossene Strecken. Hinzu kommen 31 Rundkurse, unterschiedliche Umgebungen wie die Baja-Wüste, Johnson Valley, die Utah-Wüste, Ost-Zentral-USA und Westeuropa sowie ein Karrieremodus.

Obendrauf gibt es einen lokalen Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler, Online-Rennen für bis zu acht Personen und Anpassungsmöglichkeiten für Fahrzeuge und Fahrer.

Vorbestellungen von „Overpass 2“ sind im PlayStation Store verfügbar: 49,99 Euro verlangt Nacon für die neue Rennaction. Eine Deluxe Edition gibt es für 59,99 Euro.

„Overpass 2“ wird am 28. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam, Epic Games Store) auf den Markt gebracht. Nachfolgend ist das anfangs erwähnte Gameplay-Video eingebettet:

