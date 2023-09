Tekken 8: Feng Wei entfesselt seinen Kampfgeist – Termin für die Closed-Beta

Nach Raven und Azucena vor einem Monat rückt heute der nächste Kämpfer ins Rampenlicht. Bestaunen dürft ihr Feng Wei, der seit „Tekken 5“ vertreten ist. Welche Fähigkeiten der chinesische Kampfkünstler diesmal mitbringt, zeigt der unten eingebundene Trailer.

Bereit für sein Rematch

Zuerst noch ein paar Infos zum Kämpfer: Feng will der stärkste Fighter der Welt werden, weshalb er es liebt, gegen starke Kontrahenten anzutreten. Schwache Menschen hingegen haben seiner Meinung nach keine Existenzberechtigung.

Beim letzten Turnier musste er eine krachende Niederlage gegen Leroy Smith einstecken. Seitdem sehnt er sich nach Rache gegen den Wing-Chun-Meister aus New York.

Sein Kampfstil nennt sich God Fist Style Chinese Martial Arts. Es ist eine fiktive Kampfkunst, die jedoch hauptsächlich auf dem Kung-Fu-Stil Hung Gar basiert. Daher setzt Feng auf Tigerkrallen-Handtechniken, vielseitige Tritte und die tiefe Grundstellung „Ma Bu“.

Wie genau diese Moves aussehen, kriegt ihr hier zu sehen:

Passend zur neuen Fighter-Ankündigung verkündete Bandai Namco den Zeitraum der Closed Beta: Zwischen dem 20. und 23. Oktober dürft ihr das Prügelspiel ein weiteres Mal testen. Hier werden die angemeldeten Spieler die immersive „Tekken“-Lounge erleben. Hier könnt ihr euren Avatar erstellen, andere Spieler treffen und auf verschiedene Modi zugreifen. Auch das beliebte Minispiel „Tekken Ball“ aus dem dritten Teil ist spielbar – aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

19 Charaktere werden spielbar sein, worunter sich alle bisher vorgestellten Kämpfer befinden. Auch der oben thematisierte Feng ist verfügbar.

Die Teilnehmer benötigen keine Mitgliedschaft bei PS Plus oder Xbox Live. Wer bereits am vergangenen Netzwerktest mitgewirkt hat, muss sich zudem nicht erneut anmelden. Alle anderen haben bis zum 11. Oktober Zeit, sich zu registrieren, was ihr auf dieser Webseite machen könnt.

Der neue „Tekken“-Ableger kommt am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Drei verschiedene Editionen werden geboten: die Standard Edition für 79,99 Euro, die Deluxe Edition für 109,99 Euro und die Ultimate Edition für 199,99 Euro. Die höherpreisigen Editionen enthalten neben dem Hauptspiel mehrere Outfits und Skins sowie den Year-1-Pass mit spielbaren Kämpfern.

