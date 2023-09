PSN Store Sale: 900 Spiele, Editions und DLCs für PS4 und PS5

Im PlayStation Store wurde ein neuer Sale gestartet, der unter dem Label „Extended Play“ läuft. Er umfasst mehr als 900 Angebote, darunter einige Spiele die einst als Blockbuster durchstarteten.

Die Aufnahme von „Red Dead Redemption 2“ und „GTA 5“ samt DLC dürfte kaum noch einen Schnäppchenjäger vom Hocker hauen, da sie ein Dauergast in den PSN-Sales sind. Mit dabei ist diesmal aber auch die „Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition“, die Spieler für 66,49 Euro kaufen können, was einem Rabatt von 30 Prozent entspricht. Ebenfalls ist im PlayStation Store der Season Pass des Titels im Angebot.

Auch „Ghost of Tsushima“ ist als Director’s Cut dabei. Hierfür zahlen Spieler 39,99 statt 79,99 Euro. Alternativ kann der Betrag in eine Mitgliedschaft bei PS Plus Extra investiert werden. Denn der Samurai-Titel, der in die japanische Kampfkunst einführt, ist in der dortigen Bibliothek vertreten. Wer „Ghost of Tshusima“ bereits besitzt, kann zum temporären Preis von 9,99 statt 19,99 Euro auf den Director’s Cut aufrüsten.

Auch für PSVR2 ist etwas dabei

„Gran Turismo 7“ kam einst als 99,99 Euro teure „25th Anniversary Digital Deluxe Edition“ auf den Markt und brachte in dieser Version einige Zusatzinhalte mit sich. Dazu gehören 1.500.000 CR, der Soundtrack und der Toyota GR Yaris mit länderspezifischer Lackierung. Dank eines 30 Prozent-Rabattes ist das erweiterte Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital aktuell zum Preis von 69,99 Euro erhältlich. Unabhängig vom Sale: Schaut euch „GT7“ unbedingt mit PSVR2 auf dem Kopf an.

Mit PlayStation VR2 kompatibel ist ebenfalls „No Man’s Sky“. Dank des neusten Preisaktion ist der Weltraumtitel für 24,99 statt 49,99 Euro zu haben. Oder wie wäre es mit der Erweiterung „Horizon Forbidden West: Burning Shores“? Hierfür zahlen Kunden im Zuge des heute gestarteten Sales 14,99 statt 19,99 Euro, was einem Rabatt von immerhin 25 Prozent entspricht. Die „Mafia 2: Definitive Edition“ gibt es schon für 9,89 statt 29,99 Euro.

Das waren nur wenige Beispiele aus dem heute gestarteten PSN-Sale, der mehr als 900 Spiele, Editions und Erweiterungen umfasst. Die vollständige Übersicht kann im PlayStation Store aufgerufen werden. Wer es übersichtlicher und vor allem alphabetisch sortiert mag, wird auf dem PlayStation Blog fündig, muss dort aber auf Preisangaben verzichten.

Falls ihr auf der Suche nach einem bestimmten Spiel seid, könnte auch die heutige Ankündigung der PlayStation Plus-Spiele der Extra-Stufe zum Erfolg führen. Zwei der „Gratis-Games“ wurden bereits geleakt. Das dritte Spiel bleibt bis 17:30 Uhr eine Überraschung.

