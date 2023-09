EA Sports WRC: Karriere-Modus und mehr – Deep Dive geht auf die Modis & Features ein

In einem neuen Deep Dive gehen die Entwickler von Codemasters ausführlich auf die Features und Modi des kommenden Offroad-Racers "EA Sports WRC" ein. In den Fokus rückt dabei der umfangreiche Karriere-Modus, in dem es auf mehr als nur euer Talent am Steuer ankommt.

In der vergangenen Woche versorgten uns EA Sports und die Entwickler von Codemasters mit einem umfangreichen Deep Dive, der uns einen Blick auf das Gameplay von „EA Sports WRC“ ermöglichte.

Ab sofort steht das zweite Video dieser Art zur Ansicht bereit, in dem Codemasters die Spiel-Modi des Offroad-Racers etwas näher vorstellt. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt der Karriere-Modus, in dem es laut Entwicklerangaben nicht nur auf euer Können am Steuer ankommen wird. Darüber hinaus verwaltet ihr in der Karriere von „EA Sports WRC“ ein eigenes Team und müsst dabei mit einem begrenzten Budget haushalten.

Die finanziellen Mittel des Teams investiert ihr sowohl in eure Fahrzeuge als auch in ein talentiertes Team von Ingenieuren und Technikern. Hinzukommt die Möglichkeit, von Grund auf ein eigenes Fahrzeug zu entwerfen und dabei unterschiedliche Parameter wie die Motorpositionen oder die Gewichtsverteilung anzupassen.

Spielt ikonische Rally-Momente nach

Neben der klassischen Karriere wartet in „EA Sports WRC“ der „Moments“-Modus auf euch, in dem es euch laut Entwicklerangaben ermöglicht wird, ikonische Momente der Rally-Geschichte nachzuspielen und so mehr über die Vergangenheit des Sports zu erfahren. Nach dem Release des Rennspiels wird der „Moments“-Modus über einen bestimmten Zeitraum regelmäßig mit neuen Inhalten unterstützt.

„Regularity Rally“ hingegen versteht sich als ein Spiel-Modus, der mit unterschiedlichen Wettkampfformen in verschiedenen Rennarten für spielerische Abwechslung sorgen soll. Beispielsweise stehen wir hier vor der Aufgabe, ein Rennen mit einer vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeit abzuschließen.

Zu den weiteren Modi gehören ein Tutorial, das euch mit den Grundlagen von „EA Sports WRC“ vertraut macht, der „Championship“-Modus, in dem ihr eine komplette WRC-Saison bestreiten könnt, sowie diverse Online-Modi – darunter das „Schnelle Rennen“.

„EA Sports WRC“ erscheint am 3. November 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

