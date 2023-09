PlayStation VR2: 6 weitere Spiele vorgestellt – Among Us VR, The Foglands, Tin Hearts VR und mehr

Besitzer von PlayStation VR2 können sich auf einen weiteren Spielenachschub einstellen. Auf dem PlayStation Blog wurden auf einen Schlag sechs Spiele vorgestellt, die zum Teil in den kommenden Wochen erscheinen.

Sony hat auf dem PlayStation Blog eine Reihe neuer Spiele für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht in allen Fällen um wirkliche Neuerscheinungen. Auch Ports längst für andere Systeme erhältlicher Spiele sowie VR-Versionen von bisher klassischen Spielerfahrungen sind dabei.

Among Us VR

Zu den vorgestellten Spielen gehört “Among Us VR”, das seit Ende 2022 für PlayStation VR erhältlich ist und demnächst für den Nachfolger PlayStation VR2 erscheinen soll.

Die VR-Version des Multiplayer-Deduktionsspiels schickt vier bis zehn Spieler auf einen Schauplatz, auf dem sie individuelle Aufgaben abschließen und dabei möglichst als Team zusammenarbeiten.

Im Verlauf der Ereignisse schlüpfen Spieler in zwei verschiedene Rollen: Die Besatzungsmitglieder oder die Verräter. Während sich die Mannschaft mit der Herausforderung konfrontiert sieht, vorgegebene Aufgaben zu erfüllen, setzen die Verräter alles daran, diese Arbeiten oder lebenswichtige Systeme des Schiffes zu sabotieren und Besatzungsmitglieder umzubringen.

Veröffentlicht werden soll die PS VR2-Version von “Among Us VR” zum Preis von rund zehn Euro. Nachfolgend ist anlässlich der Ankündigung ein Trailer eingebettet.

Journey to Foundation

Das zweite vorgestellte Spiel trägt den Namen “Journey to Foundation” und wird PlayStation VR2 am 26. Oktober 2023 erreichen. Der Titel basiert auf den Foundation-Büchern von Isaac Asimov und zeigt sich in einem Trailer.

Spieler können als Agent Ward auf seine außergewöhnlichen mentalen Fähigkeiten zurückgreifen. Diese ermöglichen es ihm, die Gefühle anderer wahrzunehmen und zu beeinflussen.

Laut Hersteller ist allerdings ein sensibles Vorgehen notwendig: Wenn ihr zu weit geht, kann dies Schaden anrichten. Aus diesem Grund wird die Headset-Haptik unterstützt, um das authentische Erleben des Geisteszustandes in die Spielerfahrung einzubinden.

Der Titel unterstützt auch die anderen Features des PS5-Headsets, darunter, Blickerfassung, Adaptive Trigger, Controller-Tracking und 4K HDR.

Eine umfangreiche Beschreibung von “Journey to Foundation” findet sich auf dem PlayStation Blog. Doch auch der Trailer liefert einen aussagekräftigen Eindruck.

Heroes of Forever

Recht actionreich geht es in “Heroes of Forever” zur Sache. Hierbei handelt es sich um einen Arcade-Deckungs-Shooter, der 2024 für PlayStation VR2 veröffentlicht werden soll.

Als Angehöriger des Time Enforcement Command (TEC) sind Spieler Agenten einer Organisation, deren Fokus auf der Aufrechterhaltung von Ordnung im Multiversum liegt. Die Hauptaufgabe besteht darin, gegen die Korruption anzukämpfen, die Chaos in Zeit und Raum verbreitet.

Um zu überleben, ist es unerlässlich, dem feindlichen Kugelhagel auszuweichen und gleichzeitig Wege zu finden, um mit der Umgebung interagieren zu können. Diese Interaktionen seien entscheidend für das erfolgreiche Abschließen der einzelnen Level.

“Heroes of Forever” bietet einen Multiplayer-Modus mit Unterstützung für bis zu vier Koop-Spieler. Weitere Eindrücke sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst. Und auch der nachfolgende Trailer verrät, was Spieler im kommenden Jahr erwartet.

Tin Hearts VR

“Tin Hearts” wiederum ist ein Puzzler, der bereits für PS4 und PS5 erhältlich ist. Allerdings soll eine VR-Version folgen. Während der Veröffentlichungstermin bislang nicht bekannt ist, zeigt ein Trailer, was Spieler in der virtuellen Realität erleben können.

“Tin Hearts” nimmt VR-Fans mit auf eine Reise, bei der sie die verschiedenen Aspekte im Leben des viktorianischen Spielzeugherstellers Albert Butterworth entdecken. Sie werden selbst in die Rolle des Erfinders schlüpfen und dabei über 50 Lemmings-artige Rätsel lösen, deren Schwierigkeitsgrad kontinuierlich steigt.

Jedes Rätsel besteht aus vier einzigartigen Akten und ist in das viktorianische Haus der Butterworths eingebunden. Im Laufe der Zeit werden PS VR2-Besitzer immer mehr skurrile Erfindungen entdecken, die sie mit ihren besonderen Fähigkeiten helfen, die Zinnsoldaten sicher zu führen. Beim Erkunden neuer Orte werden zudem Erinnerungen freigeschaltet, aber auch solche, die lieber vergessen bleiben sollten.

Schon am 2. November 2023 wird eine Demo von “Tin Hearts VR” veröffentlicht. Sie umfasst sechs Level. Weitere Informationen zum Spiel und zur Demo sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

Tiger Blade

Weiter geht es mit “Tiger Blade”, das einen Termin bekam und demnach am 17. November 2023 für PlayStation VR2 erscheinen wird.

In “Tiger Blade” sind Spieler mit einem Schwert unterwegs, bekämpfen damit ihre Gegner und wechseln dann zum nächsten Ort. Dabei ist ein Greifhaken behilflich, mit dem sich Spieler an sonst unüberwindbaren Stellen fortbewegen können.

Mitunter ist es auch notwendig, eine Feuerwaffe zum Einsatz zu bringen. Laut Entwickler ist der Wechsel nahtlos möglich. Weitere Einzelheiten stehen auf dem PlayStation Blog zur Ansicht bereit. Der nachfolgende Trailer ist ebenfalls sehenswert.

The Foglands

Auch “The Foglands” hat einen Termin erhalten. Der Launch für PlayStation VR2 erfolgt pünktlich zu den Halloween-Feierlichkeiten am 31. Oktober 2023.

Spieler übernehmen darin die Rolle von Jim, einem frischgebackenen Runner. Die Einwohner des „Hold“ verlassen sich darauf, dass dieser als Läufer Nahrung sammelt und die furchterregenden Kreaturen aus dem Nebel abwehrt.

Mithilfe eines unheimlichen Kartenspiels gilt es zugleich, übernatürliche Kräfte zu erlangen, um die läuferische Leistung zu verbessern – jedoch gibt es einen Haken.

“Ihr bewegt euch durch eine sich ständig verändernde Welt des Nebels, in der ihr erkundet, kämpft und Gegenstände sammelt. Euer ultimatives Ziel ist es, die riesige, wurmartige Kreatur zu besiegen, die euren Hold bedroht“, so die Macher auf dem PlayStation Blog, wo weitere Informationen zum Spiel veröffentlicht wurden.

Was sagt ihr zu den kommenden PS VR2-Spielen? Ist für euch etwas Spannendes dabei?

