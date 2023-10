Battlefield 2042: Gameplay-Trailer zu Season 6 präsentiert die neuen Inhalte

Wie es in der neuen Season spielerisch zur Sache geht, zeigt der gestern veröffentlichte Gameplay-Trailer. Hier seht ihr unter anderem die neue Map „Redacted“, die wegen Halloween ungewohnt gruselig ausfällt. Hier stürmen die No-Pats eine geheime Einrichtung in Schottland. Intensive Nahkämpfe warten auf euch, die in engen Räumlichkeiten stattfinden. In den Kommentaren loben die Zuschauer übrigens die intensive Atmosphäre dieses Schlachtfelds.

Ein Battle Pass ist natürlich wie immer am Start. Ein paar der düsteren Skins werden im Video präsentiert.

Waffen, Gadgets und ein fliegendes Transportmittel

Drei neue Waffen kommen durch das Season-Update ins Spiel, die sich über die kostenlose Variante des Battle Pass freispielen lassen.

VHX-D3: Sturmgewehr (Stufe 19)

G428: DMR (Stufe 46)

L9CZ: Seitenwaffe (Stufe 31)

Zu den Fahrzeugen gesellt sich ein besonders futuristisches Transportmittel, womit ihr durch die Gegend fliegt. Es nennt sich „Yuv-2 Pondhawk“. Ihr schaltet es frei, indem ihr Stufe 25 im BP erreicht.

An Gadgets haben die Entwickler ebenfalls gedacht. So dürft ihr eure Teammates zukünftig mit werfbaren Munitions- und Sanitätstaschen versorgen.

„Dark Creations“ ist ab dem 10. Oktober verfügbar. Laut der Trailer-Beschreibung hat zwischen dem 12. und 16. Oktober jeder Spieler die Möglichkeit, die Season kostenlos zu testen.

„Battlefield 2042“ kostet im PS Store weiterhin 79,99 Euro. Zusätzlich wird eine Elite Edition angeboten, die 99,99 Euro kostet. Hier sind alle Inhalte der ersten vier Seasons enthalten. Besitzt ihr das Hauptspiel bereits, könnt ihr das Elite-Upgrade wiederum für 29,99 Euro in Anspruch nehmen.

Hier der Gameplay-Trailer zu Season Six:

