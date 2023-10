Ghostrunner 2: Rasante Bosskampf-Action im neuen Gameplay-Video

Mit "Ghostrunner 2" erscheint in diesem Monat der offizielle Nachfolger zu All in Games' Überraschungshit aus dem Jahr 2020. In einem frisch veröffentlichten Gameplay-Video wird uns ein erster Eindruck von dem vermittelt, was in den Bosskämpfen auf uns zukommt.

In wenigen Wochen veröffentlichen 505 Games und die Entwickler von All in Games mit „Ghostrunner 2“ den Nachfolger zum First-Person-Action-Titel aus dem Jahr 2020.

Kurz vor dem Release stellten die Kollegen von IGN ein weiteres Gameplay-Video zu „Ghostrunner 2“ bereit, das es auf eine Länge von etwas weniger als fünf Minuten bringt und uns einen weiteren Blick auf den Nachfolger ermöglicht. Dieses Mal wird der Kampf gegen den ersten Bossgegner gezeigt, der sich uns in der Kampagne entgegenstellt.

Wer vor dem Kauf selbst Hand an „Ghostrunner 2“ legen möchte, findet im PlayStation Store eine Demo, die im europäischen Umland kostenlos heruntergeladen werden kann. Aufgrund der hiesigen Jugendschutzbestimmungen müssen Spielerinnen und Spieler ohne ein aktives PlayStation Plus-Abo im deutschen PlayStation Store 0,25 Euro für die Demo entrichten.

Entwickler bauen auf den Stärken des ersten Teils auf

Wie es in der offiziellen Ankündigung des Nachfolgers hieß, dürfen sich die Spielerinnen und Spieler in „Ghostrunner 2“ zum einen auf all die Stärken freuen, die bereits den ersten Teil ausgezeichnet haben. Gleichzeitig möchten die Jungs und Mädels von All in Games im Detail nachbessern und versprechen im Bereich der Bosskämpfe nicht weniger als einige der härtesten Gegner, denen wir in einem Videospiel je gegenüberstanden haben.

Ebenfalls enthalten ist ein neues Dialog-System, mit dem es uns ermöglicht werden soll, noch tiefer in die Geschichte einzutauchen und die Geschehnisse von „Ghostrunner 2“ hautnah zu erleben. Großen Wert legte All In Games zudem auf ein abwechslungsreicheres Design der Areale, die sich auf unterschiedliche Art und Weise meistern lassen.

Hier kommen vor allem die neuen Fertigkeiten und ultimativen Skills zum Tragen, mit denen ihr euch den abwechslungsreichen Widersachern entgegenstellt.

Weitere Meldungen zu Ghostrunner 2:

„Ghostrunner 2“ erscheint am 26. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Ghostrunner 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren