Ghostrunner 2: Offenbar Releasetermin und Preise der Editionen durchgesickert

Im Laufe des heutigen Tages möchte 505 Games eine "große Ankündigung" zum Action-Titel "Ghostrunner 2" vornehmen. Wie sich abzeichnet, haben wir es hier mit dem Releasetermin und Details zu den drei Editionen, in denen "Ghostrunner 2" veröffentlicht wird, zu tun.

"Ghostrunner 2" erscheint in mehreren Editionen.

Wie der Publisher 505 Games in diesem Monat bekannt gab, möchte das Unternehmen am heutigen Montag, den 21. August 2023 eine „große Ankündigung“ zu „Ghostrunner 2“ vornehmen.

Hierbei handelt es sich allem Anschein nach zum einen um den Releasetermin des Nachfolgers. Vor der offiziellen Ankündigung durch 505 Games tauchte dieser nämlich in der Produktbeschreibung von „Ghostrunner 2“ im Epic Games Store auf. Wie sich dem Produkteintrag entnehmen lässt, ist der Action-Titel für eine Veröffentlichung am 26. Oktober 2023 vorgesehen.

Somit haben wir es bei „Ghostrunner 2“ wohl mit dem nächsten Titel im ohnehin schon vollgepackten Oktober zu tun, in dem Titel wie „Assassin’s Creed: Mirage“, „Alan Wake 2“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“ um die Gunst der Spielerinnen und Spieler buhlen.

Release in drei unterschiedlichen Editionen

Wie der für seine korrekten PlayStation Plus- und Games with Gold-Leaks bekannte Leaker „billbil_kun“ berichtet, wird „Ghostrunner 2“ in Form von drei unterschiedlichen Editionen veröffentlicht. Den Anfang macht hier die Standard-Version, die laut „billbil_kun“ zum Preis von 39,99 Euro angeboten wird.

Hinzukommen die Deluxe-Edition für 49,99 Euro sowie die 69,99 Euro teure Brutal-Edition von „Ghostrunner 2“. Details zu den Inhalten, die im Rahmen der drei Versionen geboten werden, liegen aktuell noch nicht vor. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass diese genau wie der finale Releasetermin des Nachfolgers im Laufe des Tages enthüllt werden.

Wer vor dem Kauf zunächst selbst Hand anlegen möchte, bekommt auf der diesjährigen Gamescom (23. bis 27. August 2023) die Möglichkeit, „Ghostrunner 2“ anzuspielen und sich so ein eigenes Bild von dem zu machen, was das Sequel zu bieten hat.

„Ghostrunner 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Zu den interessantesten Neuerungen werden laut Entwicklerangaben die zusätzlichen Dialog-Optionen und das erweiterte Level-Design gehören. Zudem werden uns neue Fertigkeiten, brandneue Gegnertypen und knackige Herausforderungen in Aussicht gestellt.

