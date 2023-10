Lords of the Fallen: Testwertungen zum bevorstehenden Soulslike-RPG

Lords of the Fallen:

Die frisch eingetroffenen Testwertungen verraten euch, ob das morgen erscheinende Soulslike "Lords of the Fallen" überzeugen kann.

Nach „Lies of P“ steht schon das nächste Soulslike-Abenteuer an! Es nennt sich „Lords of the Fallen“ und konnte die Spieler in optischer Hinsicht schon mal begeistern. Ganz so überzeugt wie beim Pinocchio-RPG ist die Presse allerdings nicht.

Im Moment kommt die PS5-Version des Dark-Fantasy-Rollenspiels auf 72 Metacritic-Punkte. Etwas besser sieht es bei der PC-Version aus. Hier sind es aktuell 75 Punkte.

Deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger

Schauen wir uns ein paar Zusammenfassungen der verfügbaren PS5-Testberichte genauer an:

Eine der höheren Wertungen stammt von We Got this Covered – mit 80 Punkten: „Lords of the Fallen kopiert Dark Souls so gründlich, dass es sich wie ein Plagiat des Spieldesigns anfühlt, aber erstaunlicherweise ist es tatsächlich würdig, in einem Satz mit FromSoftwares brutalen Dark-Fantasy-Klassikern genannt zu werden. Jeder, der Lordran, Drangleic und Lothric überlebt hat, wird hier eine Menge zu lieben finden.“

Für 80 Punkte hat sich auch But Why Tho? entschieden: „Lords of the Fallen ist eine enorme Verbesserung gegenüber dem gleichnamigen Vorgänger und bietet viele Höhepunkte, aber auch einige Tiefpunkte. Für den masochistischen Action-RPG-Fan gibt es jedoch eine Menge zu lieben, und es wird alles weh tun.“

Games.no hat wiederum nur 70 Punkte vergeben, was sie mit der Technik begründen: „Lords of the Fallen ist ein wirklich gutes Action-RPG. Das Kampfsystem ist gut, die Musik und der visuelle Stil sind gut, und die Welt, in der wir uns befinden, ist sowohl interessant als auch verlockend zu erkunden. Ohne die technischen Probleme wäre das Spiel auf der Punkteskala eine weitere Stufe nach oben gerutscht.“

Gerade mal 60 Punkte sind von The Loadout: „Lords of the Fallen hat einen großartigen Start mit kreativen Ideen, einer wahrhaft beunruhigenden Atmosphäre und aufregenden Kämpfen .Leider sorgen einige Fehltritte dafür, dass die einzigen Dinge, die hier fallen, deine Erwartungen sind.“

Völlig enttäuscht zeigt sich Eurogamer, bei denen es nur für 40 Punkte reichte: „Lords of the Fallen lässt die Eleganz von FromSoftware vermissen und wird von Souls-ähnlichen Klischees und Leistungsproblemen enttäuscht.“

Alle Wertungen im Überblick

Positiv

Attack of the Fanboy – 90 Punkte

Gamespew – 90 Punkte

Noisy Pixel – 85 Punkte

But Why Tho? – 80 Punkte

PSX Brasil – 80 Punkte

Gamereactor UK – 80 Punkte

We Got This Covered – 80 Punkte

Screen Rant – 80 Punkte

Jeuxvideo.com – 80 Punkte

CGMagazine – 80 Punkte

IGN Spain – 80 Punkte

Neutral

GAMES.CH – 70 Punkte

Gamer.no – 70 Punkte

Hey Poor Player – 70 Punkte

Push Square – 70 Punkte

The Loadout – 60 Punkte

Negativ

Eurogamer – 40 Punkte

Es handelt sich dabei ausschließlich um die Wertungen der PS5-Version. Zu den PC-Wertungen geht es hier. 31 PC-Berichte sind verfügbar, während es für die Sony-Konsole 17 Stück sind.

„Lords of the Fallen“ kommt am morgigen Freitag auf die PS5, Xbox Series X/S und PC. PlayStation-Spieler zahlen im Store 69,99 Euro.

