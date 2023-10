Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Trailer zeigt Opening mit 5 Kult-Tracks

Bandai Namco hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem der exklusive Special Story Mode zu sehen ist. Außerdem werden die fünf Tracks vorgestellt, die es im DLC-Paket von „Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ gibt.

Bandai Namco hat anlässlich des nahenden Releases von „Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ einen neuen Trailer veröffentlicht. In diesem bekommen wir einen kurzen Einblick in den Special Story Mode, in dem wir eine bislang noch nie erzählte Geschichte erleben.

Daneben gibt es auch etwas für die Ohren: Im Trailer sind zwei der fünf neuen Tracks zu hören, die im Nostalgic Anime Song & Item Pack erhältlich sein werden.

Fan-Favoriten sind im DLC-Paket enthalten

In dem Nostalgic Anime Song & Item Pack sind fünf neue Tracks und drei exklusive Ingame-Items enthalten. Bei den Liedern handelt es sich um Openings aus dem Naruto- und Naruto Shippuden-Anime. Laut Bandai Namco sind die fünf Lieder Fan-Favoriten.

Folgende Songs und Items könnt ihr mit dem Paket enthalten:

„GO!!!“ by FLOW

„Haruka Kanata“ by ASIAN KUNG-FU GENERATION

„Blue Bird“ by Ikimonogakari

„Silhouette“ by KANA-BOON

„Kaze“ by Yamazaru

Diese In-Game Items gibt es:

Ninja-Info-Karten-Design

Tauschen-Items x2 (Mikrofon und Orange Headphones)

Das Paket ist unter anderem Teil des Steam-exklusiven Ultimate Sound Pakets. Darin sind neben den Songs und Items eine Vollversion des Spiels, exklusive Kostüme und der Season Pass mit fünf spielbaren Charakteren enthalten.

„Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ erscheint am 17. November 2023 für PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel bietet über 130 Charaktere, wovon zehn bislang noch nicht in den vorherigen Naruto-Titeln vertreten waren.

