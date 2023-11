Tekken 8: Neuzugang – Victor Chevalier aus Frankreich stellt sich vor

Victor Chevalier feiert in "Tekken 8" sein Debüt. Wer er ist und was er kämpferisch zu bieten hat, erfahrt ihr im neuesten Vorstellungsvideo.

Nach Azucena im Sommer hat Bandai Namco einen weiteren Debüt-Charakter vorgestellt: Victor Chevalier aus Frankreich. Gesprochen wird er vom französischen Schauspieler Vincent Cassel. Manche von euch kennen ihn vielleicht aus Filmen wie „Black Swan“, „Die Schöne und das Biest“ oder „Jason Bourne“. Mit Victor spricht er zum ersten Mal eine Videospielfigur.

In der offiziellen Beschreibung steht unter anderem: „Er entstammt einem Geschlecht angesehener Ritter und träumte davon, Menschen in Not zu retten.“

Mr. Chevalier ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und meldete sich bei der französischen Marine. Später schloss er sich den Vereinten Nationen an. Als die Welt kurz vor der Übernahme durch Mishima Zaibatsu stand, gründete er die Raven Force. Das ist eine Truppe aus bewaffneten Kämpfern, die sich den privaten Streitkräften des Konzerns entgegenstellen.

Vorsicht, Waffen im Einsatz

Wie gut sich der Neuzugang schlägt, zeigt das heute veröffentlichte Reveal-Video von Bandai Namco. Im Kampf greift er auf drei verschiedene Waffen zurück: Einen Dolch, eine Pistole und ein auffälliges Hightech-Schwert. Außerdem kann er sich teleportieren, wie es Gastcharakter Noctis im Vorgänger getan hat.

Passend zum neuen Kämpfer ist eine neue Stage zu sehen. Der Eiffelturm im Hintergrund verrät euch, dass es sich um Paris handelt.

Aus insgesamt 32 Kämpfern besteht der Roster von „Tekken 8“. Weil nach aktuellem Stand 31 Charaktere vorgestellt wurden, fehlt nur noch ein einziger. Wer dahintersteckt, erfahrt ihr am 12. November.

„Tekken 8“ erscheint am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Offenbar wegen „Street Fighter 6“ hat sich Bandai Namco für eine Verschiebung ins Folgejahr entschieden.

