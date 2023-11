Spiele-Charts Deutschland: Marvel’s Spider-Man 2 und Super Mario Bros. Wonder dominieren

Welche Spiele waren im deutschen Handel in der vergangenen Woche besonders gefragt? Die von GfK Entertainment veröffentlichten Ranglisten geben einen Hinweis darauf.

GfK Entertainment hat die neusten Spiele-Charts aus Deutschland veröffentlicht. Als Basis dienten einmal mehr die Verkäufe im deutschen Einzelhandel. Der Digitalabsatz blieb offenbar außen vor, sodass die Ranglisten für die Gesamtverkäufe nur eine eingeschränkte Aussagekraft haben.

Spitzenreiter auf der PS5 wurde laut der GfK-Tabelle das Insomniac-Abenteuer “Marvel’s Spider-Man 2”, das schon in der Vorwoche diesen Platz für sich beanspruchen konnte. Kurioserweise spricht GfK Entertainment in der begleitenden Pressemeldung davon, dass EAs neustes Fußballspiel “wie gehabt die PS5- und Xbox Series-Hitliste“ dominiert, was zumindest bei den Xbox Series X/S-Konsolen zutrifft.

Metal Gear Solid holt sich Chart-Position 3

In der PS5-Rangliste ist “EA Sports FC 24” auf dem zweiten Platz zu finden. „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1″ schaffte es in der Debütwoche auf den dritten Platz. Platz 2 der Xbox Series-Charts ging an “Assassin’s Creed Mirage”.

“Der mit Abstand meistverkaufte Titel der Republik“ ist gleichzeitig der Sieger in den Nintendo-Switch-Charts. Erneut schaffte es „Super Mario Bros. Wonder“, diese Position einzunehmen.

Einen beeindruckenden Launch legte zudem „Cities Skylines 2“ hin, das zunächst für den PC erschien und in Deutschland mit zwei Versionen die PC-Charts des Einzelhandels dominieren konnte.

Die erfolgreichsten Spiele im deutschen Handel – KW43:

PS5:

(1) Marvel’s Spider-Man 2 (2) EA Sports FC 24 (Neu) Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Xbox Series X/S

(1) EA Sports FC 24 (2) Assassin’s Creed Mirage (Neu) Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

PS4:

(1) EA Sports FC 24 (4) Hogwarts Legacy

Xbox One:

(1) Hogwarts Legacy (2) GTA 5

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(Neu) Cities Skylines 2 – Premium Edition (Neu) Cities Skylines 2 – Day One Edition (1) Landwirtschafts-Simulator 22

GfK Entertainment nutzt für die Erstellung der Spiele-Charts die Daten von über 2.000 Verkaufsstellen, die 70 Prozent des deutschen Gesamtmarktes repräsentieren sollen. Digitalverkäufe werden in der Produktbeschreibung nicht erwähnt.

