The Game Awards 2023: Geoff Keighley enthüllt Montag die Nominierungen

Auch in diesem Jahr wird Geoff Keighley die The Game Awards abhalten. In der kommenden Woche verrät er, welche Nominierungen auf der Liste stehen.

Wer wird das Rennen um das Game of the Year machen?

Zum Ende des Jahres können sich Gaming-Fans wieder einmal auf die The Game Awards freuen. In diesem Jahr findet das Event am 7. Dezember 2023 statt, doch der Moderator und Produzent bleibt mit Geoff Keighley gleich.

Auf Twitter bzw. X verriet der Moderator, dass er am kommenden Montag die Nominierungen der einzelnen Kategorien enthüllen wird. Wir können am 13. November um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit der Enthüllung rechnen.

Geoff Keighley stellt die Nominierungen für The Game Awards 2023 vor

Vermutlich wird die Show auch in diesem Jahr rund zwei Stunden dauern. Während dieser Zeit bekommen wir Neuankündigungen und Trailer zu bereits bekannten Spielen präsentiert.

Zudem werden Awards in mehr als 30 verschiedenen Kategorien verliehen. Die wohl spannendste Verleihung ist der Award für das Game of the Year. In 2023 gibt es so einige Kandidaten, die diesen Preis verdient hätten.

In den Kommentaren gibt es einige Vorschläge, die für das Game of the Year infrage kommen könnten:

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“

„Baldur’s Gate 3“

„Alan Wake 2“

„Super Mario Bros. Wonder“

„Spider-Man 2“

„Final Fantasy XVI“

Daneben werden noch Titel wie „Armored Core VI“, „Lies of P“ oder aber „Starfield“ genannt. Bei „Starfield“ sind sich viele allerdings nicht sicher, ob es wirklich für die Nominierungen aufgenommen wird.

Die Veranstaltung wird im Peacock Theatre in Los Angeles stattfinden. Neben den Trailern und Awards dürfte es musikalische Darbietungen und prominente Gäste geben. Ein Titel, von dem wir beispielsweise Neuigkeiten erfahren könnten, ist der „Shadow of the Erdtree“-DLC von „Elden Ring“.

Auch die The Game Awards 2023 werden wieder live in das Internet übertragen, sodass Spieler und Spielerinnen die Ankündigungen, Premieren und Auszeichnungen live erleben können. Wir werden rechtzeitig auf die Streamingmöglichkeiten hinweisen.

Weitere Meldungen zu The Game Awards 2023.

