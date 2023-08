The Game Awards: Geoff Keighley enthüllt Termin der Show

Die Opening Night Live-Show zur Gamescom 2023 ist beendet. Allerdings steht das nächste Event, das recht ähnlich aufgebaut ist, vor der Tür. Wie der Produzent und Moderator Geoff Keighley bekanntgab, werden auch in diesem Jahr die Game Awards vergeben. Die entsprechende Show ist für den 7. Dezember 2023 geplant.

Die Veranstaltung wird im Peacock Theatre in Los Angeles stattfinden. Der öffentliche Kartenverkauf und weitere Details zur Show sollen in den kommenden Monaten folgen.

Während der Show, die auch in diesem Jahr um die zwei Stunden lang sein dürfte, werden nicht nur Awards an die Gewinner verschiedener Gaming-Kategorien vergeben. Ebenfalls kommt es in der Regel zu Spielevorstellungen, Weltpremieren und Neuankündigungen.

„Wir feiern zehn Jahre und die großartigen Spiele dieses Jahres, dazu Weltpremieren und die Ankündigung neuer Spiele“, so Keighley in seinem Tweet.

It’s official: #TheGameAwards is back live on Thursday, December 7 at @peacock_theater, LA.

Celebrating 10 years and this year’s amazing games, along with world premieres and new game announcements.

Public ticket sales and more show details coming this Fall. pic.twitter.com/KV62goGhvg

— The Game Awards (@thegameawards) August 22, 2023