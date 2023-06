Summer Game Fest: Geoff Keighley äußert sich zur Diversitätskritik

Beim Summer Game Fest in diesem Jahr mangelte es auf der großen Bühne an Frauen, was reichlich Kritik aufkommen ließ. Laut Geoff Keighley sei man sich der Situation bewusst.

Geoff Keighley ist nicht nur der Gründer des Summer Game Fests, sondern auch dessen Gesicht und Veranstalter. Entsprechend hat der Moderator und Produzent bei nahezu jedem Aspekt der Show seine Hände im Spiel, was auch für die Auswahl der Leute gilt, die auf der Bühne erscheinen. Und jene Entscheidungen sorgten nach der Eröffnungsshow für reichlich Kritik.

Denn bei der zweistündigen Veranstaltung waren in diesem Jahr keine Frauen auf der Bühne zu sehen, was von vielen Zuschauern kritisiert wurde. Sie bemängelten die mangelnde Vielfalt an Gesichtern, die vor der Kamera zu sehen waren.

Man ist sich dessen bewusst

In einem kürzlich geführten Interview stellte sich Keighley der Kritik und betonte, dass es „fair“ sei, darauf hinzuweisen. „Ich denke, dass wir im Allgemeinen einen ziemlich guten Job mit der Vielfalt in unseren Shows machen. Das war etwas, das ein fairer Hinweis war. Wir wollen auch authentisch sein, was die Spiele angeht, die in der Show vorgestellt werden, und die Entwickler, die sie machen. Also ja, ich denke, wir sind uns dessen bewusst“, so der Moderator.

In anderen Shows kam es zu einer besseren Verteilung der Geschlechter, darunter das Dev Fest, das direkt auf Keighleys Eröffnungsshow folgte, oder der Xbox Showcase, der von Sarah Bond, Vice President of Game Creator Experiences and Gaming Partnerships, eröffnet wurde.

Einer Studie des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens Circana zufolge machen Frauen in diesem Jahr 47 Prozent aller Konsolenspieler, die Hälfte aller PC-Spieler und 54 Prozent der Handy-Spieler aus, sodass es zumindest bei der Nutzung von Videospielen keine Männerdominanz gibt. In den Führungsetagen der großen Entwickler und Publisher mag das anders sein.

Was haltet ihr von diesem Thema? Wollt ihr bei kommenden Shows gleichermaßen Frauen und Männer auf der Bühne sehen oder ist euch das Geschlecht der Person, die Spiele dort präsentiert, egal?

