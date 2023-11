Overwatch 2: Neuer Tank Mauga wird verbessert

Im Rahmen der Blizzcon, die Anfang November in Kalifornien veranstaltet wurde, hat Activision Blizzard einen neuen Helden für „Overwatch 2“ vorgestellt. Kurz darauf bekamen Spieler die Möglichkeit, Mauga ein Wochenende lang zu testen und Feedback abzugeben. Jetzt haben die Entwickler bekannt gegeben, welche Anpassungen sie am Muskelprotz vornehmen werden.

In einem Blogpost bedankt sich Aaron Keller, der Direktor von „Overwatch 2“, zunächst für die gelungene Blizzcon 2023, bevor er über die Änderungen am Helden Mauga spricht. Die Spieler meldeten häufig zurück, dass sich der Held zu „schwach“ anfühle. Deshalb will man zunächst seine Überlebensfähigkeit anpassen. Außerdem wird der Schaden gegen kleinere Ziele erhöht und gegen größere Gegner, also Tanks, verringert.

Die konkreten Änderungen sehen laut Keller wie folgt aus:

Ersetzen eines Teils seiner Gesundheit durch Rüstung. Wir experimentieren intern mit 150.

Verkleinerung der Trefferzone des Kopfes.

Erhöhung der Schadensreduzierung von „Overrun“. Ursprünglich lag sie bei 30 Prozent, wir testen jetzt mit 50 Prozent. Außerdem kann diese Fähigkeit nicht mehr durch einen Hack unterbrochen werden.

Erhöhung des Lebensraubs während „Cardiac Overdrive“

Es gibt eine ganze Reihe von Änderungen für seine Waffen. Wir testen verschiedene Streuungen und Feuerraten, wenn beide Waffen gleichzeitig benutzt werden, sowie verschiedene Schadens-, Munitions- und Falloff-Zahlen. Wir werden mehr Details dazu bekannt geben, sobald sie feststehen.

Wann erscheint Mauga?

Bereits am 5. Dezember wird der Tank-Charakter Mauga für „Overwatch 2“ veröffentlicht. Dann besteht der Shooter insgesamt aus 39 verfügbaren Helden.

Zusätzlich hat Blizzard zwei weitere Charaktere namens Space Ranger und Venture angekündigt. Bei Letzterem handelt es sich um den ersten Non-Binären-Helden des „Overwatch“-Universums. Weitere Infos sind zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht bekannt.

