PlayStation Portal: Verkaufte sich in diesem Land deutlich besser als die Xbox Series X/S

In der vergangenen Woche veröffentlichte Sony mit PlayStation Portal einen Remote-Handheld, der es ermöglicht, PS5-Inhalte auf das System zu streamen. Wie sich einem Bericht von GameReactor entnehmen lässt, verkaufte sich Portal in einem Land sogar deutlich besser als die Xbox Series X/S.

Schon kurz nach dem Launch von PlayStation Portal in der letzten Woche erreichten uns Berichte, in denen es hieß, dass der PS5-Remote-Handheld in mehreren Ländern umgehend ausverkauft war.

Untermauert wurde das Ganze am gestrigen Mittwoch, als neue Einheiten von PlayStation Portal den Weg in den PlayStation Direct Store fanden und innerhalb kürzester Zeit abverkauft wurden. Aus einem aktuellen Bericht von Gamereactor geht hervor, dass es Sony mit PlayStation Portal in einem Land sogar gelang, in der Black Friday-Woche die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S deutlich zu schlagen.

Die Rede ist von Spanien, wo sich PlayStation-Konsolen traditionell großer Beliebtheit erfreuen. In der letzten Woche verkaufte sich Portal in Spanien 5.700 Mal, während die Xbox Series X/S trotz der Black Friday-Deals lediglich 2.000 Mal über die Ladentheken wanderte.

Zum Vergleich: Die PS5 verkaufte sich in der gleichen Woche 32.000 Mal. Die Switch, die sich langsam dem Ende ihres Lebenszykluses nähert, 6.000 Mal.

Xbox Series X/S verliert in Europa massiv an Boden

Überraschend dürfte diese Entwicklung nicht kommen, da die Xbox Series X/S in Europa hinsichtlich der Verkaufszahlen immer mehr den Anschluss verliert. Beispielsweise berichtete „Ludostrie“ Ende Oktober, dass sich die PS5 in Frankreich im Verhältnis von 9:1 zur Xbox Series X/S verkauft.

Auch die aktuellen Verkaufscharts aus Europa zeichneten für Microsofts Konsolen-Familie ein düsteres Bild. Während die PS5 im Oktober 2023 von der besseren Verfügbarkeit in diesem Jahr profitierte und ihre Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahresmonat um satte 143 Prozent steigern konnte, ging es für die Xbox Series X/S zum Teil steil bergab.

Gegenüber dem September 2023, in dem „Starfield“ veröffentlicht wurde, sanken die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S im vergangenen Monat um 20 Prozent. Im Vergleich mit dem Oktober 2022 brachen die Absatzzahlen der beiden Xbox-Konsolen sogar um 52 Prozent ein.

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal:

Weiter hieß es, dass sich die Dominanz der PS5 über zahlreiche Länder Europas erstreckt, in denen sich Sonys Konsole im Verhältnis von 7:1 zur Xbox Series X/S verkauft. In manchen Ländern sollen die Verkaufszahlen sogar noch weiter auseinander driften.

Quelle: PushSquare

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren