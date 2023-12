Overwatch 2: Season 8 startet in Kürze – alle neuen Inhalte im Trailer

Am 5. Dezember, also dem morgigen Dienstag, geht in „Overwatch 2“ die achte Season an den Start. Der Name davon lautet Call of the Hunt.

Neuer Tank und vieles mehr

Damit kehren wie gewohnt mehrere neue Inhalte Einzug, darunter der Tank Mauga. Vorgestellt wurde er bereits Anfang November auf der BlizzCon 2023. Zudem durften die Spieler ihn ein Wochenende lang testen. Anhand des Feedbacks haben die Entwickler sich anschließend dazu entschieden, Mauga stärker zu machen.

Außerdem kommt der Event-Modus Battle of the Beasts ins Spiel. Weitere „Hero Mastery“-Kurse halten ebenfalls Einzug. Lernt hier, wie ihr Mei, Lucio, Genji, D.Va und Echo effektiv spielt.

Am 19. Dezember kehrt die Veranstaltung Winter Wonderland zurück. Hier haben die Gamer die Chance, einen legendären Skin kostenlos freizuschalten. Ein weiteres Event startet dann am 30. Januar: Year of the Dragon. Eine neue Karte erwartet euch damit.

Ein Battle Pass ist wie immer Bestandteil der neuen Season. Unter anderem enthalten ist ein mythischer Skin für Orisa.

Auch hinsichtlich der Balance tut sich einiges. Folgende Helden sind davon betroffen:

Buffs

Doomfist: Regeneriert pro Sekunde nun 75 Lebenspunkte pro Sekunde, weil seine Ult oft nur genutzt wurde, um in Sicherheit zu gelangen. Dafür ist die Ult etwas schwerer zu kriegen.

Regeneriert pro Sekunde nun 75 Lebenspunkte pro Sekunde, weil seine Ult oft nur genutzt wurde, um in Sicherheit zu gelangen. Dafür ist die Ult etwas schwerer zu kriegen. Ramattra: 100 seiner Lebenspunkte werden in Rüstung umgewandelt. Zudem erhöht sich etwas die Größe und der Schaden seiner Geschosse.

100 seiner Lebenspunkte werden in Rüstung umgewandelt. Zudem erhöht sich etwas die Größe und der Schaden seiner Geschosse. Winston: Die Tesla-Kanone ignoriert nun die Schadensreduzierung der Rüstung.

Die Tesla-Kanone ignoriert nun die Schadensreduzierung der Rüstung. Sombra: Hat fortan eine stärkere Ult. Ihre Fähigkeitssperrzeit verdoppelt sich, dafür reduziert sich die Schadensmenge etwas.

Hat fortan eine stärkere Ult. Ihre Fähigkeitssperrzeit verdoppelt sich, dafür reduziert sich die Schadensmenge etwas. Tracer: Ihre Pulse-Pistolen machen wieder mehr Schaden als zuvor.

Ihre Pulse-Pistolen machen wieder mehr Schaden als zuvor. Torbjörn: Overhealth von 75 auf 100 erhöht.

Overhealth von 75 auf 100 erhöht. Kiriko: Heilende Karten fliegen bis zu 18 anstatt nur 14 Metern. Zudem heilt ihre Suzu-Fähigkeit doppelt so viel.

Heilende Karten fliegen bis zu 18 anstatt nur 14 Metern. Zudem heilt ihre Suzu-Fähigkeit doppelt so viel. Mercy: Bei der Ult-Aktivieren wird der Heilstrahl nicht mehr unterbrochen.

Nerfs

Soldier 76: Die Abklingzeit seines Heilfelds erhöht sich von 15 auf 18 Sekunden.

Die Abklingzeit seines Heilfelds erhöht sich von 15 auf 18 Sekunden. Brigitte: Ihr weitreichender Peitschenhieb sinkt wieder.

Ihr weitreichender Peitschenhieb sinkt wieder. Baptiste: Primäre Feuermunition macht weniger Schaden

Primäre Feuermunition macht weniger Schaden Sigma: Regenerationsrate der Barriere reduziert.

Schaut euch nun den heute veröffentlichten Trailer an, der alle neuen Inhalte zeigt:

