Avatar Frontiers of Pandora: Test-Wertungen zum Ubisoft-Adventure

Avatar Frontiers of Pandora:

Die ersten Tests zu “Avatar: Frontiers of Pandora” sind da. Kann das Ubisoft-Adventure überzeugen? Eine einheitliche Meinung gibt es auch bei der Lizenzversoftung nicht.

Mit “Avatar: Frontiers of Pandora” steht die Veröffentlichung eines der letzten größeren Spiele des Jahres bevor. Doch wie schlägt sich das Ubisoft-Adventure und lohnt der Kauf? Aufschluss darüber geben die ersten Test-Wertungen, die seit heute veröffentlicht werden.

Die auf Metacritic hinterlegten Tests sind der PC-Version zugeordnet, was daran liegen dürfte, dass die PS5-Testmuster erst Last-Minute folgten. In der getesteten Version kommt “Avatar: Frontiers of Pandora” auf einen Metascore von 74, der auf 45 Reviews basiert.

So schlägt sich Avatar Frontiers of Pandora bei den Kritikern

Die Bandbreite der Wertungen erstreckt sich derzeit von 45er bis hin zu 90er Scores. Die höchste Wertung vergab Destructoid und verwies auf die „bisher beste Version von Avatar.”

Ebenfalls vom Spiel angetan ist Dexerto. Im Fazit heißt es: “Avatar: Frontiers of Pandora ist eine außergewöhnliche Umsetzung der Franchise. Es fühlt sich perfekt an und steht ganz im Einklang mit den Filmen von James Cameron.”

GameSpot lobt die offene Spielwelt, die offenbar sehr ansehnlich ist: “Das meiste, was Avatar: Frontiers of Pandora tut, um seine offene Welt zu betonen, ist sehr effektiv. Pandora ist oft wunderschön, und ich habe immer wieder angehalten, um mich umzuschauen und es auf mich wirken zu lassen.”

Optisch hat das neue „Avatar“ einiges zu bieten.

Hervorgehoben wird die grafische Gestaltung auch im Review von Twinfinite. Die Publikation verweist allerdings gleichermaßen auf die “verschiedenen Unzulänglichkeiten des Spiels”, die es schwierig machen würden, das neue “Avatar” rundum zu mögen.

Mit einem Score von 50 gehört Game Rant zu den Magazinen, die “Avatar: Frontiers of Pandora” durchfielen ließen. Der Titel sei nicht nur ein Verrat an Camerons Themenansätzen innerhalb der Avatar-IP, sondern auch ein Versuch, ein Stück vom Kuchen des erfolgreichsten Films aller Zeiten abzubekommen, was geradezu zynisch sei.

Die vollständige Übersicht über die Reviews mit Scores und Auszügen aus den Fazits hält Metacritic auf dieser Seite bereit. Aktuell sind 60 Prozent der Tests positiv, 33 gemischt und zwei Prozent negativ. User-Reviews sind ab dem 7. Dezember 2023 möglich.

Avatar Frontiers of Pandora: Auch bei der Disc-Version – Online-Abfrage verhindert Frühstart

„Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheint am morgigen Donnerstag für PS5, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich.

Weitere Meldungen zu Avatar: Frontiers of Pandora.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren